Durante la última emisión de "La gran estrella", la productora Michelle Alexander recordó el pasado de la salsera Yahaira Plasencia para ofrecer un ejemplo de cómo la artista ha ido progresando profesionalmente con el paso del tiempo.

"Yahaira, todos sabemos cómo empezó su carrera siendo mediática con el baile del totó y 'Jefri' [Farfán] y mil cosas más", dijo quien se desempeña como jurado en el nuevo programa de Gisela Valcárcel. Según ella, alguna vez ambas vivieron una "experiencia no muy grata".

El episodio ocurrió, de acuerdo con Michelle Alexander, "hace mucho tiempo, cuando Yahaira [Plasencia] se la creía, porque se la creía sin ser nadie todavía". "Estaba de moda el totó y yo la invité para que cante en una escena de la novela y llegó tardísimo", dijo.

"Los actores no habían almorzado, llegó y dijo: ‘ya voy a salir’. Le dije: ‘no vas a salir’. Los actores y sus representantes tienen que almorzar. La representante me dijo: ‘no, entonces se va’. ‘Que se vaya’, dije. Y Yahaira se quedó. Esa no era la actitud", contó la productora de telenovelas.

El cambio de Yahaira Plasencia

Luego de relatar dicho capítulo en la vida profesional de Yahaira Plasencia, Michelle Alexander resaltó la transformación que ha tenido la salsera en los últimos años de su vida artística. La productora felicitó a la cantante por ello.

"Estos dos años han pasado y he visto cómo ha ido estudiando, preparándose. El año pasado estuvo en una escena chiquitita en la novela, puntualísima, con el director todo el tiempo y ahora el trabajo que tiene con sus protegidos es increíble, yo te felicito porque eso es ser un buen profesional", indicó.

Como se recuerda, en "La gran estrella", Yahaira Plasencia se desempeña como tutora de un grupo de tres artistas que aspiran a ser los ganadores del 'reality' de concurso de Gisela Valcárcel. Se tratan de Massiel Málaga, Fabián Zambrano y Karla Zapata.



Sobre su labor en el programa, la intérprete de "La cantante" dijo en un comunicado de prensa de GV Producciones que está "muy pendiente" de sus participantes. "Siempre en comunicación, corrigiéndolos, porque se necesita de esfuerzo y disciplina en el mundo artístico", señaló.

'La gran estrella': jurado y participantes

Tras ocho meses de ausencia, Gisela Valcárcel regresó a la pantalla chica con 'La gran estrella'. El nuevo espacio televisivo de la popular 'Señito' se estrenó el sábado 6 de agosto a través de la señal de América TV. Un lanzamiento que vino acompañado de gran expectativa.

En su primer episodio, la conductora presentó de manera oficial al jurado. El equipo está conformado por cuatro personalidades de la música nacional e internacional: la productora Michelle Alexander, el presentador Adolfo Aguilar, la coreógrafa Morella Petrozzi y el productor musical Sergio George.

Asimismo, tiene un grupo de tutoras, que lo componen Yahaira Plasencia, Michelle Soifer, Ruby Palomino y Susan Ochoa.

Además, cuenta con 12 participantes que competirán con el objetivo de llegar a la gran final. Durante la competencia, cada uno de ellos tendrán como guía a destacados artistas.

