Brunella Torpoco mostró respeto a las opiniones de Yahaira Plasencia en "La gran estrella". | Fuente: Composición (Instagram)

En una de las recientes emisiones de 'La gran estrella', Yahaira Plasencia emitió una crítica en torno a la presentación que realizó el concursante Manuel Aumaitre con la salsera Brunella Torpoco, quien asistió al programa como refuerzo.

Ante esta situación, Torpoco se mostró respetuosa con las opiniones de su colega. "Yo he visto las redes. Yo soy una persona que a mí no me gusta el morbo, esas cosas malas", dijo en el programa 'América Espectáculos'.

"En realidad, Yahaira no habló mal de mí, ni siquiera del chico [Manuel], además es un concurso donde ella está de jurado y tiene que dar su opinión.Entonces, ella tuvo mucha razón al decir lo que dijo, porque se notó descoordinado", acotó.

Así, Brunella Torpoco no quiso entrar en polémicas con Yahaira Plasencia. "Cada quien tiene su forma de pensar. Yo no lo tomo a mal, hay que apoyar al artista peruano, hay que apoyarnos entre peruanos", señaló.

Como se recuerda, Yahaira Plasencia indicó sobre la presentación de Brunella Torpoco con el participante: "Hacer salsa no es fácil, el tempo también es complicado, el sabor hay que tenerlo, es distinto (…) Es difícil tener a Brunella al costado y tratar de llevarle el ritmo y el sabor".

Sergio George elogia a Brunella Torpoco y así reaccionó Yahaira Plasencia.

No le faltaron elogios. Durante la última presentación de Brunella Torpoco en el programa de Gisela Valcárcel, 'La gran estrella', el productor musical Sergio George ponderó el desempeño de la cantante con una opinión positiva que fue respaldada por Yahaira Plasencia.

"No la conozco, pero me encantó, lo que ha hecho ella es una cosa fenomenal en una industria tan difícil. La felicito mucho a ella, me gustaría conocerla en persona algún día. Yo le mandé un mensaje cuando pasó eso a través de Instagram y luego después ella me empezó a seguir, no sé por qué", bromeó al final Sergio George.

Al escuchar esto último, Yahaira Plasencia manifestó: "Brunella es muy talentosa, salseras y mujeres al poder, claro, aprovechen chicas que está Sergio aquí". Y su productor acotó: "Es muy talentosa, me impresionó muchísimo, tiene un gran futuro".

Plasencia y Sergio George, precisamente, forman parte del panel de especialistas que forman parte de 'La gran estrella', el 'reality' de Valcárcel. Brunella Torpoco participó del espacio como refuerzo del concursante Manuel Aumaitre, que la semana pasada cayó en sentencia.

Anteriormente, la joven salsera había manifestado sus intenciones de colaborar algún día con el productor de Yahaira Plasencia. "Sí me gustaría trabajar con Sergio George, es un caballero admirable", dijo.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x05 Series y películas a las que siempre regresamos + nuestras recomendaciones

Todos tenemos una serie o película que no nos cansamos de ver. Si la encontramos empezada, la dejamos puesta, o entramos a nuestra aplicación favorita y es nuestra "vieja confiable". En este episodio hablamos de esas producciones que no tienen pierde y además te dejamos nuestras recomendaciones, para luego terminar con recomendaciones por el Día del Padre (sí, grabamos antes, pero tú escucha no más).