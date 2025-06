Michelle Soifer: cuánto ganaba en ‘Esto es Guerra’ y qué fue lo primero que compró con su sueldo en ‘Combate’

La cantante recordó su ascenso en la televisión y reveló detalles nunca antes contados sobre su primer sueldo, su etapa como animadora y una promesa con Melissa Paredes.

Michelle Soifer compartió recientemente pasajes poco conocidos de su vida. La cantante y conductora de TV recordó cómo su vida dio un giro total cuando entró a la televisión y reveló cuánto llegó a ganar en Esto es Guerra, además de lo que hizo con su primer sueldo cuando empezó en Combate.

“Llegué a ganar 20 mil dólares mensuales, solo en Esto es Guerra”, confesó Michelle en el podcast Más vale solos. Pero eso no fue todo, porque entre eventos y presentaciones que animaba los fines de semana, ganaba otros 3 mil a 3 mil 500 dólares. “Era la verdadera plata”, agregó.

Michelle Soifer acaba de lanzar el sencillo 'Ojo por ojo' en colaboración con Hermanos Yaipén.Fuente: Instagram: @micheillesoifer8

El primer gran contrato de Michelle Soifer

Su camino en la música comenzó a los 18 años, cuando firmó su primer contrato importante por 5 mil dólares al mes, gracias a que un amigo cercano se volvió su manager. “Nunca imaginé que iba a ganar tanto en ese entonces”, recordó.

Pero no todo fue fácil. Apenas un año antes, trabajaba en una orquesta donde pagaban 20 soles por show, y en algunos casos, 20 soles por hora para largas presentaciones. Pero la gran oportunidad llegó con Combate, en 2011, tras probar suerte en la actuación en telenovelas como Corazón de fuego y Gamarra.

Michelle Soifer y Melissa Loza durante su participación en el reality 'Esto es Guerra'.Fuente: Instagram: @micheillesoifer8

¿Qué hizo Michelle Soifer con su primer sueldo?

Cuando le preguntaron qué hizo con su primer sueldo de Combate, Michelle no dudó: “Compré una moto. Antes, cuando llovía, me ponía una bolsa de basura y llegaba como sea. Luego pensé: 'Ahora que trabajo, no voy a volver a subir a un bus'. Eso fue un martirio, porque no sabía cuándo iba a llegar”.

Además, la intérprete de Bombón asesino recordó sus comienzos con Alma Bella, cuando su primer disco tuvo dificultades para sonar en las radios. “Me dijeron: si no vas a pagar, no puedo tocar tu música”, contó.

Michelle Soifer junto a su pareja, el cantante Gleysom Reñé, en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao.Fuente: Instagram: @micheillesoifer8

¿Qué le prometió a Melissa Paredes?

En otro momento de la entrevista, Michelle recordó la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, donde se reencontró con viejas amigas de Esto es Guerra, como Melissa Loza y Melissa Paredes.

Luego de una larga noche de fiesta, con esta última hizo una promesa: “No podemos volver al barrio pobres. Si tú tienes tu avión, me vas a llevar a mí, pero pobres no. Hicimos la promesa que volvemos al barrio millonarias”.

Además, compartió más detalles sobre la pelea que protagonizó Patricio Parodi con otro de los invitados a la boda. “Creo que fue un novio celoso. ‘Pato’ era como que la sensación y a alguien le dio cólera. Algo así… la verdad, todos estábamos terrible”, dijo entre risas.

