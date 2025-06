“Si no estás lista para un reality, das un paso al costado”: Alejandra Baigorria responde a Onelia Molina

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alejandra Baigorria habló sobre la incomodidad expresada por Onelia Molina luego de su ingreso, junto a Vania Bludau, a Esto es guerra el último jueves. La empresaria de 37 años no dudó en responderle a su —ahora— compañera en el reality de competencia recordando que ella también pasó por casos similares.

En efecto, la ‘Rubia de Gamarra’ señaló que, al igual que Onelia se muestra incómoda con Vania Bludau, expareja de Mario Irivarren, y quien provocó que rompiera con el conductor al ser mencionada por este, ella también pasó por situaciones similares con Mario Hart en el programa Combate.

“Yo durante 15 años he llorado. He tirado cascos. He roto una relación en vivo. Me han traído a la otra con la que le hicieron (a mi expareja) el ‘ampay’. Hay que preguntarse si realmente estás lista para un reality. Es cierto, uno puede sentirse mal y todo, pero si no estás lista, das un paso al costado”, señaló Baigorria al programa Amor y fuego.

“Luego, respiras y te vas. Así como yo hice en Combate. Dos meses estuve viajando. Regresé lista para trabajar con mi expareja en ese momento (Mario Hart) y con la actual pareja de él (Korina Rivadeneira). Regresé preparada”, recordó.

Onelia Molina dijo estar "incómoda" con Vania Bludau y Alejandra Baigorria. | Fuente: Instagram (oneliamolina_)

Alejandra Baigorria afirma no tener problemas en trabajar con Macarena Vélez

En otro momento, Alejandra Baigorria recordó que pasó por un caso similar cuando Macarena Vélez ingresó a Esto es guerra siendo expareja de su —ahora— esposo, Said Palao. “Trabajé (con Macarena) cuando yo ya estaba comprometida con Said. Macarena estuvo en el programa y no hay problema. Es más, yo la saludo, competimos y me rio”, manifestó.

“Cuando uno tiene seguridad, que es un matrimonio en mi caso, a mí no me importa. Si meten a Macarena mañana (a Esto es guerra), y si tengo que estar, yo estoy. Si ella tiene que competir con Said, normal. No hay ningún problema. Eso se llama madurez y que uno está seguro de su matrimonio. No pasa nada. Yo entiendo lo que es un reality”, agregó.

Alejandra Baigorria reveló tener un video del abrazo entre Vania Bludau y Mario Irivarren

Alejandra Baigorria reveló tener un video donde aparecen Vania Bludau y Mario Irivarren en supuesta escena de abrazos. Días atrás, una foto de Vania y Mario en dicha situación se hizo viral en redes sociales denotando un presunto acercamiento a pesar de que negaran haber compartido un momento juntos.

“¿Ustedes saben lo que es un abrazo? ¿Se ha visto el video? No. Yo tengo el video total. La que sabe lo que pasó realmente soy yo, pero yo no me voy a meter a hablar de un tema que no es”, acotó Baigorria.

Onelia Molina y Mario Irivarren terminaron su relación tras boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. | Fuente: Instagram

Vania Bludau sorprendió a todos con su regreso a Esto es guerra

Vania Bludau se unió al reality Esto es guerra sorprendiendo a Onelia Molina y a Mario Irivarren, quienes terminaron su relación semanas atrás luego de que Vania fue mencionada por Mario en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao.

El último jueves, el programa presentó a Vania Bludau y a Alejandra Baigorria como las nuevas competidoras en el reality. Ambas lucieron llamativos trajes de gala, incluso se animaron a desfilar en el set ante la mirada de los demás participantes.

"Hace nueve años estuve en este estudio. Fue poquito el tiempo, algo fugaz, pero ahora feliz de estar acá”, fueron las primeras palabras de Bludau en su retorno al reality.

Este suceso no pasó desapercibido por Mario Irivarren y Onelina Molina. Las cámaras del reality mostraron a la Onelia claramente sorprendida por la inclusión de Vania al programa. Si bien no dijo nada, se pudo ver a la modelo haciendo gestos de confusión y sorpresa.

Por su parte, Mario fue captado mirando para ambos lados y con una cara de sorpresa al ver a su expareja como nueva participante del reality donde participa.

