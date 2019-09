Kevin Blow estuvo este sábado en el sillón rojo de El Valor de la Verdad. | Fuente: Latina

Kevin Blow, ex pareja de Michelle Soifer, reveló varios detalles de esta relación el sábado en El Valor de la Verdad. Aseguró que la ex chica reallity le fue infiel y entrevió que ella tenía más que una amistad con el delantero de la Selección Nacional, Jefferson Farfán.



Sin embargo, no respondió la pregunta número 19, la más comprometedora de todas: “¿Te fue infiel Michelle Soifer con Jefferson Farfán?” Su invitado presionó el botón rojo y se le tuvo que cambiar la pregunta.



“¿Michelle Soifer buscó a Jefferson Farfán por interés?”, fue la pregunta de reemplazo. Blow dijo que Michelle Soifer se reunía con él para que sea una vía para que crezca su éxito. “Jefferson es una persona que genera éxito en la gente”, afirmó.



Además, dijo que se sintió incómodo por cómo el delantero nacional le escribía a Soifer, cuando la invitaba a comer. Dijo que la ex chica reallity era muy “mandada” por aceptar las pretensiones de Farfán.



Comentó que durante su relación con ella tuvo que aguantar “humillaciones”, y que al final, tras pedir consejos decidió acabar con esta tras enterarse de que ella le fue infiel con un bailarín.

Mi padre me dijo: "Así la conociste, qué esperabas". Kevin Blow aceptó que se metió en la relación de su compatriota Erick Savater y Michelle Soifer.