Michelle Alexander dio su respaldo a la cantante y bailarina. | Fuente: Instagram

Este sábado se celebra la sexta gala de la segunda temporada del programa de concursos “El artista del año”, que tiene entre sus concursantes a Miluska Eskenazi, Miguel Álvarez y Michelle Soifer, quienes deslumbraron en la pista de baile al bailar la salsa “Aguanile”, obteniendo un alto puntaje del jurado (triple 10 más el voto secreto).

La cantante y bailarina que participa como concursante de esta temporada, Michelle Soifer, se presentó con la cabeza en alto, a pesar de que esta semana ha estado envuelta en la polémica, luego de que Beto Ortiz revelara que su expareja, Kevin Blow, sería quien se siente en el sillón rojo de “El valor de la verdad” este sábado.

Además, en su programa del viernes, la periodista Magaly Medina reveló un video en el que se le observa a la intérprete de “Bombón asesino” besándose con el venezolano Giuseppe Benignini, con quien había dicho que solo mantenía una relación amical.

Esto llevó a la concursante a confesarse, y a asegurar —evidentemente afectada— que quizás en el futuro sus seguidores comprendan la realidad que se encuentra viviendo.

“La verdad estoy confundida, triste y un poco molesta conmigo, molesta con mucha gente por… no sé cómo definir mis sentimientos en este momento. (…) Me duele mucho todo lo que sucede, me afecta muchísimo, es algo que no se puede ocultar. Yo sé que por más que todas las personas pueden haber cometido una mala decisión, eso no quiere decir que tiene que pasar todo esto”, aseguró la bailarina.

MICHELLE ALEXANDER LA APOYA

La famosa productora Michelle Alexander, quien también forma parte del jurado, aprovechó para pedir la palabra, para decirle a Michelle Soifer que considera que es una gran artista. Cuando la bailarina rompió en lágrimas, la productora le dijo que no llore, pues ella es “una mujer fuerte”.

“Tú tienes mucha fuerza interior. Deja que se cuelguen de tu vida, tú vales mucho Michelle. Vas a encontrar a esa persona que te acompañe, no que tengas tú que arrastrar”, refirió.

Por su parte, la conductora y empresaria Gisela Valcárcel aseguró que la polémica en la que se ha visto rodeada la cantante acabará en un par de semanas, y que ella debe brillar únicamente por su talento.

“Deseo para ti un amor que te haga crecer, que necesites. Un amor que te dé y que tú puedas dar”, apuntó la ‘señito’.