Michelle Soifer bajó 12 kilos después de someterse a la manga gástrica. | Fuente: Instagram

Después de someterse a la cirugía de la manga gástrica, con la que ha bajado 12 kilos, Michelle Soifer aseguró que se siente mucho mejor tanto física como emocionalmente. Es más, consideró que "esa operación me la debí hacer hace tiempo".

Al bajar de peso, la artista buscó reducir sus posibilidades de contraer diabetes. Además "ya no tengo tanto dolor de espalda. Me siento bien", comentó a las cámaras de América espectáculos.



Previamente, Michelle Soifer indicó que se preparó mucho para someterse a la cirugía de la manga gástrica. Después de haberlo realizado con éxito, la cantante dijo que le habían retirado más del 70% del estómago. Pronto volverá a entrenar con fuerza para volver a su nivel de competencia en "Esto es guerra".

El año pasado, la artista confesó que aumentó 20 kilos debido a un método conceptivo que habría influido en su metabolismo. "Me sentía mal cuando me decían 'Peppa Pig' o 'gorda'. Pero una vez más me rescaté y dije: '¿Qué le pasa a la gente? Si yo estoy buenaza'", comentó a Trome y agregó que bajó de peso por salud, no para "verse sexy".

NUEVAS CANCIONES

Michelle Soifer contó que volverá a la música con nuevas canciones. Ya tiene grabados cuatro temas pertenecientes a los géneros de la salsa, el reguetón y la balada. Próximamente, espera grabar dos más.

Por otro lado, indicó que está feliz en su relación con el modelo venezolano Giuseppe Benigni. Pero, en este momento, no considera trabajar con él, ya sea en las pasarelas o en otro lado. "Me gustaría [volver con él a la pasarela], pero no me quiero mezclar las cosas. Es un chico lindo que quiere crecer en el rubro actoral", agregó.

DE VUELTA A "ESTO ES GUERRA"

Soifer reapareció como participante en la nueva temporada de "Esto es guerra" que cuenta con Jazmín Pinedo como la nueva conductora. Ellas mantuvieron una rivalidad al verse inmersas en un triángulo amoroso por Gino Assereto.

En el 'reality', la cantante aclaró que no existen dificultades entre ambas. "Estoy muy contenta de estar de vuelta en ‘Esto es guerra’ y no tengo ningún problema en lo absoluto que con Jazmín Pinedo estemos juntas en esta temporada", señaló.