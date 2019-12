Michelle Soifer: Denuncia contra Kevin Blow sostiene que la agredió hasta dejarla inconsciente | Fuente: Composición

Hace tres meses, Michelle Soifer confirmó que tomaría acciones legales contra el artista dominicano Kevin Blow, su expareja, por violencia familiar ante el Ministerio Público. En el documento, Soifer le atribuye al dominicano maltrato físico y psicológico, junto a una serie de audios que demostrarían las presuntas agresiones. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía especializada en violencia contra la mujer.

La actualización del caso, por parte de la abogada de la exchica reality Kathy Cachay, confirma que está en etapa de investigación por el delito de maltrato físico y psicológico.

"El caso está en investigación. La resolución se emitió el 27 de setiembre y Michelle declaró el 11 de octubre. Estamos esperando los resultados. Se han pedido las copias de los videos del programa 'El vlor de la verdad', donde el mismo Kevin hace una escenificación de cómo agredió a Michelle", dijo Cachay al diario Perú.21.

La letrada afirmó que la agresión dejó incosciente a Michelle. "Quiero dejar en claro que el dijo [en el programa] no ha sido lo único en contra de Michelle. Incluso ha llegado a dejarla inconsciente. Estamos tratando de ubicar a la exenamorada de Kevin, peruana también, dado que Kevin habría intentado atentar contra su vida", explicó.

MICHELLE SE CONFESÓ

Luego de presentación en "El artista del año", Soifer se mostró afectada por la polémica que la rodeó en los últimos días. En conversación con Gisela Valcárcel, la cantante aseguró que quizás más adelante, sus seguidores comprendan lo que ha vivido.

“La verdad estoy confundida, triste y un poco molesta conmigo, molesta con mucha gente por… no sé cómo definir mis sentimientos en este momento. (…) Me duele mucho todo lo que sucede, me afecta muchísimo, es algo que no se puede ocultar. Yo sé que por más que todas las personas pueden haber cometido una mala decisión, eso no quiere decir que tiene que pasar todo esto”, aseguró la bailarina.