Michelle Soifer revela que aún sigue casada con Paul Fernández y explica por qué no ha podido divorciarse

Micheille Soifer confirmó que aún sigue casada con Paul Fernández, a quien conoció cuando tenía 17 años. Según relató, él era el mejor amigo de sus primos y, tras su separación, no han vuelto a tener contacto desde hace varios años. La conductora abordó el tema durante una entrevista en la que compartió detalles de su vida matrimonial y explicó las razones por las que aún no ha podido concretar el divorcio.

Soifer indicó que su boda se celebró hace más de veinte años, cuando ella todavía vivía en Estados Unidos.

Ella aseguró que Paul fue su primer enamorado, pero también la primera persona que le rompió el corazón tras una infidelidad. Dolida por lo sucedido, decidió empacar sus maletas y regresar a Perú.

Segunda oportunidad y matrimonio

Poco después de su separación, Paul Fernández viajó para buscarla y proponerle una segunda oportunidad.

"Me dijo: 'Mich, perdóname. No sabía lo que hacía'. Le creí, ilusionada", comentó la exchica reality en el programa Habla serio. A raíz de este reencuentro, nació la idea del matrimonio.

Micheille Soifer explicó que ambos también consideraron el matrimonio como una opción para que ella pudiera regularizar su situación migratoria y continuar con sus estudios universitarios en Estados Unidos.

"Decidimos casarnos para que yo pudiera regresar a la universidad que tanto soñaba. Entonces, él vino a Perú, se casó conmigo y se fue", relató.

Micheille Soifer asegura no sabe nada de su esposo desde hace años

La relación se deterioró poco después del matrimonio. Micheille Soifer dijo que, luego de la boda, Paul Fernández se fue y la comunicación entre ambos se cortó casi por completo. "Hasta el día de hoy sigo casada, no sé nada de él", agregó.

La presentadora señaló que, en un inicio, su esposo se negó a firmar los papeles del divorcio, lo que prolongó el proceso durante años.



"Hubo un tiempo que no quería (divorciarse), pero ahora me llama y me dice: 'Ya, me quiero divorciar de ti'. Y hasta el día de hoy sigo casada, y no sé nada de él", sostuvo.

Soifer indicó que desconoce el paradero actual de Fernández y eso dificulta aún más el avance del trámite.

"Siento que son cosas que uno viene arrastrando. Ahora estoy en otro momento de mi vida que quiero cosas diferentes y necesito tomar cartas en el asunto", concluyó.

