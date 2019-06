Milagros Leiva presenta su canal de YouTube: "Voy a contar mi aventura como mamá"

Milagros Leiva estrenó su canal de YouTube. | Fuente: Captura

"Mamá no lo sabe todo", es el nuevo canal de YouTube, donde la periodista Milagros Leiva contará su experiencia al criar a sus dos mellizos de tres años, además, de dar consejos sobre maternidad de acuerdo a sus vivencias y estudios como educadora.

Leiva en entrevista con Mauricio Fernandini para el programa "Encendidos" de RPP reveló detalles de este nuevo proyecto, el cual inicia a puertas de cumplir 50 años.

"Yo estudié educación especial y voy a contar todo mi conocimiento sobre la estimulación, mi aventura como mamá. Soy una mujer que soñaba mucho con ser mamá. Yo tuve seis años de lucha contra la infertilidad. Mis hijos son unos niños muy deseados, pero siento que soy una mamá que no lo sabe todo, por eso el nombre del canal".

La periodista también recordó cómo fueron sus inicios, debido a que cuando era joven dejó su natal Huancayo para estudiar Medicina en Lima, pero terminó inclinándose por el periodismo.

"Nunca he sido parte de una argolla, todo me costó mi propio esfuerzo. Me vine a Lima porque no había la carrera de Medicina en Huancayo, ahora sí lo hay. Lima no era una ciudad caótica cómo lo es ahora", agregó Leiva.

Milagros Leiva publicó su primer video en su canal de YouTube el pasado 12 de junio. Actualmente cuenta con 489 suscriptores y su primer clip ya supera las 6 mil reproducciones