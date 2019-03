¿Milagros Leiva renunció tras suspensión por discutir con Magaly Medina?

Esta es la verdad sobre la supuesta renuncia de Milagros Leiva tras dicutir con Magaly Medina. | Fuente: Composición

Milagros Leiva y Magaly Medina fueron suspendidas por un día en ATV tras discutir ante cámaras sobre el caso de Melissa Loza. Este episodio despertó la especulación sobre una posible renuncia por parte de Milagros Leiva.

Diversos medios de comunicación afirmaban que la periodista ya había presentado su renuncia a ATV. Sin embargo, aún no se confirma una renuncia por parte de la conductora del noticiero matutino del canal 9.



Según el diario Trome tuvieron comunicación con la periodista Milagros Leiva y ella les reveló que este lunes se reincorpora a sus labores en el canal. Asimismo, habría realizado un mea culpa sobre su discusión con la popular 'Urraca'.

¿QUÉ DIJO MAGALY?

Magaly Medina realizó un mea culpa en la última emisión de “Magaly TV: La Firme” tras cumplir un día de suspensión por parte del canal donde se emite su programa.

"Quiero pedir disculpas al público que nos siguen noche a noche porque ayer [Jueves] no aparecimos. Acá hubo una sanción disciplinaria y [Los directivos de ATV] tienen razón porque ellos me dan su pantalla para divertir a los televidentes y no para lavar los trapos sucios, porque esos se deben lavar en casa", dijo Magaly.

Como se recuerda, hace unos días ATV suspendió a Milagros Leiva, quien conduce el noticiero matutino en canal 9, y a Magaly Medina por sostener una acalorada discusión ante cámaras sobre el caso Melissa Loza.

La popular ‘Urraca’ se mostró en contra Milagros Leiva por tomar una supuesta posición a favor de la ex chica reality. En el noticiero de la mañana, la periodista también tuvo duros comentarios contra Magaly Medina.

Finalmente, la conductora de “Magaly TV: La Firme” pidió disculpas a los directivos del canal y señaló que espera que este episodio no se repita.

"Lamento mucho que esto haya pasado. Me disculpo con los directivos del canal por haberme excedido con mi lengua viperina. Esperemos que esto no vuelva a pasar", señaló.