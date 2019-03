Magaly Medina pidió disculpas públicas tras discutir con Milagros Leiva. | Fuente: Composición

Magaly Medina realizó un mea culpa en la última emisión de “Magaly TV: La Firme” tras cumplir un día de suspensión por parte del canal donde se emite su programa.

"Quiero pedir disculpas al público que nos siguen noche a noche porque ayer [Jueves] no aparecimos. Acá hubo una sanción disciplinaria y [Los directivos de ATV] tienen razón porque ellos me dan su pantalla para divertir a los televidentes y no para lavar los trapos sucios, porque esos se deben lavar en casa", dijo Magaly.

Como se recuerda, hace unos días ATV suspendió a Milagros Leiva, quien conduce el noticiero matutino en canal 9, y a Magaly Medina por sostener una acalorada discusión ante cámaras sobre el caso Melissa Loza.

La popular ‘Urraca’ se mostró en contra Milagros Leiva por tomar una supuesta posición a favor de la ex chica reality. En el noticiero de la mañana, la periodista también tuvo duros comentarios contra Magaly Medina.

Finalmente, la conductora de “Magaly TV: La Firme” pidió disculpas a los directivos del canal y señaló que espera que este episodio no se repita.

"Lamento mucho que esto haya pasado. Me disculpo con los directivos del canal por haberme excedido con mi lengua viperina. Esperemos que esto no vuelva a pasar", señaló.

MAGALY MEDINA VS. MILAGROS LEIVA



A raíz de la discusión pública por el caso de Melissa Loza (cuyo novio fue detenido por presunta comercialización de droga), las conductoras Magaly Medina y Milagros Leiva fueron sancionadas por su canal ATV.

Las periodistas utilizaron sus respectivos programas ─"Magaly TV: La firme" y "ATV Noticias: edición matinal"─ para burlarse y dirigirse fuertes calificativos la una a la otra. Magaly Medina llamó a Milagros Leiva "huachafa" y "atorrante"; mientras que la última tildó de "mentirosa" a la 'Urraca'. Ambas se descalificaron, al aire, por sus coberturas del caso de Melissa Loza.

Todo ello llevó a que ATV decidiera, como medida disciplinaria, suspender sus programas durante las próximas 24 horas, indicó un representante de la oficina de relaciones públicas del canal a RPP Noticias.

"Magaly TV: La firme" no saldrá la noche de este jueves 7 de marzo. En su lugar se emitirán dos horas de la telenovela mexicana "Amar a muerte". Mientras que el viernes 8 de marzo "ATV Noticias: edición matinal" será conducido por otro de los periodistas del staff (hasta el momento no se ha definido quién).