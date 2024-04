"Dejen de inventar, no sean amarillistas": Hija de Marcelo Tinelli pone fin a rumores de rivalidad con Milett Figueroa

Se acabó la polémica. Tras los supuestos rumores de problemas entre las hijas de Marcelo Tinelli con Milett Figueroa, una de ellas salió a responder negando tener una mala relación con la modelo peruana desde que es pareja del conductor argentino.

Por medio de sus redes sociales, Candelaria Tinelli compartió un mensaje aclarando cómo se lleva con la exparticipante de Bailando 2023: "Dejen de inventar, por Dios. Qué amarillistas son, me enerva. Lo mismo con lo de Tini, exageran todo. Voy a empezar a bloquear estas cuentas directamente, aparte quedo como una tarada en contra de todo", se lee en el mensaje.

En su historia de Instagram, la hija de Marcelo Tinelli compartió la portada del medio Paparazzi que insinuó la separación de Milett Figueroa con su padre cuando en realidad, siguen juntos. "Basta de mentir, tengo la paciencia diminuta últimamente, así que por favor no j** más".

Así respondió Candelaria Tinelli a los medios argentinos sobre su supuesta rivalidad con Milett Figueroa, pareja de su padre.Fuente: IG: @candelariatinelli

Milett Figueroa niega mala relación con las hijas de Marcelo Tinelli

Con motivo del estreno de Vampiras: The Bride, la modelo peruana visitó los sets de televisión para que no sigan los malos entendidos.

"Estamos muy bien. No puedo hacerme responsable de lo que se diga aquí o en Argentina. No necesitamos estar todo el tiempo juntos para tener una relación sólida. Cada uno respeta el espacio del otro. Estoy aquí en Perú estrenando una película y él está grabando allá en España un reality con sus hijos. Estamos comunicados todo el tiempo", expresó.

Asimismo, Milett Figueroa afirmó que Marcelo Tinelli siempre la ha defendido y aclaró que no hay ningún conflicto con las hijas de su pareja: "El otro día estaba hablando con Candelaria (hija de Tinelli) y nos reíamos de los apodos que me ponen. Me llevo bien con ella. Nunca he sentido una mirada extraña, siempre han sido muy amorosas conmigo", afirmó al programa Mande quien mande.

¿Qué mensaje envió Milett Figueroa a la prensa argentina?

La prensa argentina ha cuestionado el romance entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli, especialmente porque no se les ha visto juntos desde hace varias semanas. A pesar de esto, la modelo, quien permanece en Lima mientras su pareja está en Madrid, ha descartado cualquier problema y ha dejado en claro que "las terceras personas salen sobrando en una relación".

Ante la insistencia sobre el estado de su relación con Tinelli y las especulaciones surgidas desde la prensa argentina, Milett agregó brevemente: "Ustedes tienen que saber que todo está bien, nada más".

