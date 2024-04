Milett Figueroa responde a rumores sobre ruptura con Marcelo Tinelli: "Las terceras personas sobran"

La prensa argentina ha cuestionado el romance entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli, especialmente porque no se les ha visto juntos desde hace varias semanas. A pesar de esto, la modelo, quien permanece en Lima mientras su pareja está en Madrid, ha descartado cualquier problema y ha dejado en claro que "las terceras personas salen sobrando en una relación".



El pasado domingo, la periodista Yanina Latorre, amiga cercana de Tinelli, compartió nuevos detalles sobre la pareja en el programa de Mirtha Legrand. "¿[Marcelo Tinelli] Rompió con la peruana?”, le preguntó Legrand y Latorre respondió: "Rompió con la peruana aunque lo nieguen". "Tengo un tema que no lo puedo contar porque sino vendo la fuente, pero eso está finiquitado".



Anteriormente, Latorre había revelado en LAM que Figueroa y Tinelli estaban atravesando una crisis. "Ella está enojada porque él se fue a México y no la llevó, y ahora estaría más enojada todavía porque se fue a Madrid con los hijos". También afirmó que los problemas empezaron después de la boda de la hija de Marcelo, Candelaria. "Nunca más hubo onda", agregó.



Marcelo Tinelli viajó a Madrid junto a sus hijos para celebrar su cumpleaños la semana pasada, dejando a Milett Figueroa, con quien tiene una relación de cinco meses, en Lima. Durante el fin de semana, el presentador argentino compartió fotos disfrutando con su familia, mientras que la modelo peruana fue vista el viernes en el estreno de la obra Maquillage en el Teatro Británico.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli mantienen una relación amorosa desde que se conocieron en el reality 'Bailando 2023'.Fuente: Instagram: @milett

¿Qué dijo Milett Figueroa sobre su relación con Marcelo Tinelli?

Milett Figueroa fue abordada por las cámaras del programa Magaly TV, La firme mientras se disponía a ingresar al gimnasio. "Yanina Latorre ha asegurado que han roto, ¿la relación con Marcelo sigue?", le preguntó el reportero. "Gracias por la preocupación. Todo está muy bien. La relación es de dos personas y las terceras personas salen sobrando en una relación", respondió Figueroa.



Ante la insistencia sobre el estado de su relación con Marcelo Tinelli y las especulaciones surgidas desde la prensa argentina, Milett agregó brevemente: "Ustedes tienen que saber que todo está bien, nada más".

Marcelo Tinelli no se quiere casar

A mediados de marzo, Marcelo Tinelli desmintió los rumores sobre una supuesta separación de la modelo peruana Milett Figueroa y afirmó que, por el contrario, se encuentran más enamorados que nunca. Sin embargo, dejó en claro que no piensa en matrimonio.



“Sí, así es estuvimos todos juntos compartiendo risas y confidencias. Y entonces con una copa en la mano tú confesaste que habías encontrado el amor y que pronto te casarías con Milett”, contó el humorista Martín Bossi en América TV Argentina.



“Yo no dije que quiero ser papá, dije que no estoy cerrado a nada en la vida. No es que me voy a casar, que quiero tener hijos, no. En estos momentos, no me voy a casar, no tengo ningún interés por el momento en tener hijos”, respondió Tinelli.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis