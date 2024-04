"Son muy amorosas conmigo": Milett Figueroa niega mala relación con las hijas de Marcelo Tinelli

Tras descartar su ruptura con Marcelo Tinelli, Milett Figueroa aclaró la relación que mantiene con las hijas del conductor argentino. Con motivo del estreno de Vampiras: The Bride, la modelo peruana visitó los sets de televisión para que no sigan los malos entendidos.

"Estamos muy bien. No puedo hacerme responsable de lo que se diga aquí o en Argentina. No necesitamos estar todo el tiempo juntos para tener una relación sólida. Cada uno respeta el espacio del otro. Estoy aquí en Perú estrenando una película y él está grabando allá en España un reality con sus hijos. Estamos comunicados todo el tiempo", expresó.

Asimismo, Milett Figueroa afirmó que Marcelo Tinelli siempre la ha defendido y aclaró que no hay ningún conflicto con las hijas de su pareja: "El otro día estaba hablando con Candelaria (hija de Tinelli) y nos reíamos de los apodos que me ponen. Me llevo bien con ella. Nunca he sentido una mirada extraña, siempre han sido muy amorosas conmigo", afirmó al programa Mande quien mande.

Por otro lado, envió un mensaje claro y contundente a la prensa argentina: "No sé de dónde sacan tanta especulación, pero los respeto porque sé que también es un trabajo. Vivo mi presente y lo disfruto. Puedo tener una relación con quien sea, con quien yo quiera, porque tengo sentimientos y no siempre las relaciones son por interés, señores comentaristas", concluyó.

Milett Figueroa reafirmó su amor hacia Marcelo Tinelli y la buena relación que tiene con sus hijas.Fuente: IG: @milett

¿Cuántos hijos tiene Marcelo Tinelli?

El conductor argentino se ha casado dos veces y ha convivido con otras parejas. Marcelo Tinelli y Soledad Aquino se conocieron en el programa Badía & Compañía cuando ella era la productora. Se enamoraron a primera vista y se casaron en mayo de 1986. Fruto de su unión, nacieron sus dos primeras hijas: Micaela y Candelaria. No obstante, se separaron en 1993.

Un año después del divorcio, inició un romance con la bailarina Paula Robles, cuando formaba parte de Ritmo de la Noche. Tres años después, contrajeron nupcias en Macondo, la estancia que el conductor tenía en Baradero, al norte de la provincia de Buenos Aires. En noviembre de 1997, le dieron la bienvenida a su primer hijo, Francisco; y después a Juana, hasta que se separaron, en 2009.

Después de varios romances, algunos confirmados y otros no, llegó Guillermina Valdés a su vida. La primera vez que los vieron juntos fue en agosto de 2012, si bien no se casaron, tuvieron una convivencia poco convencional en departamentos separados por un par de pisos, en la misma torre de Palermo. Juntos ensamblaron sus familias con los hijos de la actriz, Dante, Paloma y Helena, y tuvieron a Lorenzo, el quinto hijo de Marcelo Tinelli. La relación duró ocho años.

¿Qué opina Milett Figueroa sobre su relación con Marcelo Tinelli?

Desde su llegada a Argentina, Milett Figueroa ha generado todo tipo de reacciones en televisión y redes sociales. Su participación destacada en el reality Bailando 2023 no solo ha sido el foco de atención, sino también por haber conquistado el corazón del conductor de televisión Marcelo Tinelli.

En una entrevista con el programa Amor y Fuego, la modelo y actriz peruana expresó sus sentimientos hacia el presentador argentino, con quien recibió el Año Nuevo en Punta del Este. "Yo creo que en mi presente es el amor de mi vida. Sí, lo es, para los dos. Me parece que los dos estamos muy alineados en el amor que tenemos el uno al otro. Siento que nos cuidamos mucho", afirmó.

