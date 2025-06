"Le di una parte del dinero a Jessica Newton": Milett Figueroa revela lo "turbio" de su paso por el Miss Supertalent

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La modelo y actriz peruana, Milett Figueroa, contó la mala experiencia que atravesó durante su participación en el certamen internacional Miss Supertalent 2016, celebrado en Corea del Sur. Según sus declaraciones, tuvo que soportar una intensa exigencia física y emocional, que la llevó incluso a considerar que no recomendaría a otras jóvenes participar en este tipo de concursos.

"La experiencia que tuve allá fue turbio, no animaría a chicas a que se metan a concursos de belleza y se vayan así, solas, a otro país”, afirmó en Ouke.

La pareja de Marcelo Tinelli dijo que su rigurosa rutina comenzaba desde las primeras horas de la mañana y se extendía hasta la noche. "Nos recogían en un bus, era desde las 8 a. m. hasta las 8 p. m. nos íbamos a todas las empresas de maquillaje de Corea del Sur", relató.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo peruana compartía con sus seguidores su día a día en el certamen.Fuente: Miss Supertalent of the World

Milett sobre el Miss Supertalent: "Era como una cárcel"

Milet Figueroa señaló además que las participantes contaban con un tiempo muy limitado para alimentarse y que las opciones eran restringidas.

"Teníamos una hora libre para comer (...) Yo siento que no era lo que yo esperaba, pensé que íbamos a ir sí a eventos, pero no todos los días. Era como una cárcel, si no te gustaba la comida, no comías", comentó.

Otro aspecto que llamó la atención en sus declaraciones fue la falta de retribución económica durante el concurso. Figueroa aclaró que ninguno de los eventos en los que participó fue remunerado. Sin embargo, tras ganar el título, recibió un premio económico y una beca para estudiar en Corea del Sur, aunque optó por no hacer uso de esta última.

Asimismo, reveló que, por acuerdo, compartió parte del dinero recibido con Jessica Newton por el hecho de haber sido la directora del Miss Perú. "Le di una parte del dinero a Jessica Newton... fue una experiencia que no volvería a repetir", concluyó.

¿Por qué Milett Figueroa anunció su retiro del Miss Perú 2016?

En 2016, Milett Figueroa había anunciado su participación en el Miss Perú, pero poco después se retiró del certamen a raíz de complicaciones médicas. La noticia fue confirmada por la propia modelo a través de su cuenta de Snapchat.

Figueroa, quien había sido presentada como una de las cartas más fuertes del concurso por Jessica Newton, sorprendió con su salida luego de que se informara que atravesaba un delicado cuadro de salud relacionado con el estrés y la presión, el cual derivó en una severa reacción alérgica en el rostro.

"Estoy con un problema dermatológico, una alergia muy fuerte. Tengo esa alergia en toda la cara, felizmente existe el maquillaje para poder taparlo. Hace cuatro semanas estaba encerrada en mi casa y no quería salir. Estuve medicada, pero bueno, soy un ser humano, estas cosas pueden pasar", declaró la modelo.

Su situación había generado preocupación, luego de que medios locales reportaran su ausencia en diversas actividades oficiales del certamen. Aunque inicialmente se pensó que se trataba de una situación pasajera, finalmente la propia Figueroa confirmó que no participaría en el concurso.

Milett Figueroa en su presentación como candidata a Miss Perú 2016Fuente: RPP

