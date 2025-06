Esposa de Dilbert Aguilar habría tenido "aventura amorosa" con otros dos hombres, según Magaly TV

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jhazmin Gutarra, la actual esposa Dilbert Aguilar, seguirá siendo tema de conversación en los principales espacios de espectáculos en el Perú ¿Qué pasó ahora? Resulta que el programa Magaly TV: La Firme anunció que revelará el testimonio de dos hombres que afirman haber tenido un romance con ella.

El programa, conducido por Magaly Medina, compartió la promoción de este miércoles 4 de junio mostrando el nuevo avance que involucra a Jhazmin Gutarra, quien días antes apareció en fotos besándose con un ciudadano huancaíno, quien aseguró haber tenido un romance con la cónyuge de Dilbert Aguilar.

"Se pudrió todo. Aunque usted no lo crea. En exclusiva. Les mostraremos dos nuevos testimonios de dos hombres que habrían vivido una aventura amorosa con la pareja del cantante de cumbia Dilbert Aguilar. Para no creerlo", se escucha en la voz en off de la promoción de Magaly TV: La Firme.

Cabe resaltar que, con esta nueva revelación, ya serían tres hombres, hasta el momento, quienes aseguran haber tenido un romance con Jhazmin Gutarra. El programa mencionó que uno de ellos sería proviente de Cusco.

La esposa de Aguilar aseguró que su entorno familiar no se ve afectado por estas acusaciones. Sin embargo, según las palabras de Magaly Medina, la historia tiene "más episodios" que contar. "Se abrió una caja de pandora", señaló la periodista.

Dilbert Aguilar y su esposa Jhazmin Gutarra integran la orquesta 'La Tribu'. | Fuente: Facebook

Jhazmin Gutarra respondió ante imágenes comprometedoras con otro hombre

Jhazmin Gutarra decidió responder luego de que se revelara una presunta infidelidad de ella con el cantante Dilbert Aguilar. Esto, luego de que un hombre, identificado como Christian Bozza, asegurara haber mantenido un romance con la bailarina en el tiempo que estaba con Aguilar entre 2018 y 2021.

A través un mensaje enviado por WhatsApp a una reportera del programa de Magaly Medina, Gutarra no negó directamente la infidelidad, pero dio a entender que la situación ya estaría superada.

"De mi vida privada no voy a hablar. Los problemas que hayamos tenido con Dilbert están totalmente cerrados en el pasado y zanjados. Suficiente con que mi entorno familiar esté bien, y nada ni nadie va a venir a desestabilizar mi familia ni mi tranquilidad de hoy en día", respondió.

Jhazmin Gutarra es la esposa de Dilbert Aguilar y madre de su última hija. | Fuente: Facebook

¿Qué dijo Dilbert Aguilar sobre supuesta infidelidad de Jhazmín Gutarra?

Frente a la polémica, una reportera del programa Magaly TV: La Firme se comunicó con Dilbert Aguilar, pero el cantante optó por no referirse directamente a las imágenes que comprometen a su esposa. "De mis problemas yo no hablo con nadie. ¿Quién no tiene problemas? ¿Y quién no tiene dificultades en la vida? Eso se arregla entre cuatro paredes", expresó.

Pese a la insistencia de la comunicadora, Aguilar dijo que no volvería a hablar del tema ni de la madre de su hija. "No voy a hablar de Jhazmín, ni de nadie", dijo, y agregó que estaba tranquilo en su hogar.

Ni Dilbert Aguilar ni Jazmín Gutarra habían emitido un comunicado oficial al respecto. Sin embargo, la esposa del cantante publicó horas antes del programa una frase motivadora en su cuenta de Instagram: "Hoy es lunes y quiero iniciar mi semana con esta frase: 'Ningún obstáculo es demasiado grande cuando confiamos en Dios. ¡Buenos días!'".

