Miss Cosmo 2025: cómo votar por la peruana Kelin Rivera para entrar directamente al Top 10

Kelin Rivera representa al Perú en esta edición del Miss Cosmo. La modelo compite en Vietnam junto a más de 70 participantes con la esperanza de traer la corona al país.

La gran final del Miss Cosmo 2025 está cada vez más cerca y Kelin Rivera, una de las concursantes con mayor trayectoria en esta edición, busca repetir —e incluso superar— su desempeño del Miss Universo 2019, donde ingresó al Top 10 mundial. Hoy, la modelo peruana necesita del apoyo del público para asegurar un pase directo al grupo de las diez mejores.

A finales de octubre, Kelin fue presentada oficialmente como Miss Cosmo Perú 2025, iniciando así su camino hacia la competencia internacional, que este año se llevará a cabo a fines de mes. El 19 de noviembre, viajó a Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam, para unirse a la concentración junto a más de 70 candidatas de todas partes del mundo.

Desde su llegada, la modelo de 32 años ha destacado en diversas actividades, incluido el reciente desfile en traje de baño. Ahora, mientras continúa en competencia, el público puede ayudarla votando por ella para que obtenga el Golden Ticket, un pase directo al Top 10 de finalistas.

¿Cómo votar por Kelin Rivera en Miss Cosmo 2025?

La organización del Miss Cosmo explica que la candidata que gane el Cosmo People’s Choice recibirá un Golden Ticket, que le permitirá avanzar automáticamente al Top 10 durante la gran final del concurso. La plataforma de votación está habilitada desde el 28 de noviembre y permanecerá abierta hasta el 20 de diciembre.

Sigue estos pasos para que tu voto por Kelin Rivera sea válido:

Ingresa a misscosmo.1voting.com , busca a Kelin Rivera (Perú) y presiona el botón Vote

, busca a y presiona el botón Elige tu modalidad de voto: Voto gratuito (desde la app 1ZONE) Descarga la aplicación 1ZONE Crea una cuenta y verifícala por correo o inicia sesión con Google o un usuario de Eventista Selecciona el evento Miss Cosmo 2025 Voto pagado (solo vía web): Acepta pagos con PayPal, Apple Pay, Google Pay, tarjetas de crédito/débito y métodos locales según tu país.

Confirma tu voto

¿Cómo van las votaciones del Miss Cosmo 2025?

En la última actualización (3 de diciembre, 1:30 p. m.), Chelsea Fernandez, de Filipinas, lidera el ranking, seguida de Yolina Lindquist (Estados Unidos), Nguyen Hoang Phuong Linh (Vietnam), Tofunmi Adekola (Nigeria) y Rakel Menjivar (El Salvador).

El Top 10 lo completan Italy Mora (Panamá), Myint Myat Moe (Myanmar), Angela Yuriar (México), Samantha Slewa (Canadá) y Josiane Golonga (Camerún). Por su parte, Kelin Rivera, representante del Perú, se ubica en el puesto 25 con 19 mil 64 votos.

¿Quién es Kelin Rivera?

Kelin Poldy Rivera Kroll nació el 1 de octubre de 1993 en Arequipa. Desde niña mostró interés por el deporte y la disciplina: jugó vóley en la Liga Nacional y, al mismo tiempo, desarrolló una inclinación temprana por el modelaje. Estudió en el colegio Newman y posteriormente se graduó en Administración y Emprendimiento en la Universidad San Ignacio de Loyola.

Actualmente, Kelin es empresaria y conferencista. Es fundadora de Bellfroll, una academia orientada al liderazgo femenino y la formación integral. Además, desde su experiencia profesional en el sector agroexportador, impulsa proyectos de empoderamiento económico y educación sostenible, pilares de su campaña rumbo a Miss Cosmo.

Inició su carrera en 2012 al representar a Junín en el Miss Perú, donde fue cuarta finalista. En 2013 obtuvo el premio a Miss Elegancia en Reina Hispanoamericana; y en 2016 se convirtió en la primera sudamericana en ganar World Miss University, celebrado en Pekín. En 2018 fue segunda finalista en Miss Eco Internacional; y en 2019 fue coronada Miss Universo Perú, logrando luego un notable ingreso al Top 10 en el certamen global.

¿Cuándo es la final de Miss Cosmo 2025?

La gran final del Miss Cosmo 2025 se realizará el 20 de diciembre en el Creative Park de Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam. En esta segunda edición compiten más de 50 países y territorios, con el objetivo de elegir a la sucesora de Ketut Permata Juliastrid, representante de Indonesia y Miss Cosmo 2024.

El evento podrá verse en vivo a través del canal oficial de YouTube de Miss Cosmo. También estará disponible en AXN, VieON y VTV9. En Latinoamérica, AXN puede verse mediante distintos operadores de televisión por cable. Además, su aplicación oficial está disponible para dispositivos móviles y Smart TV, y algunas transmisiones pueden encontrarse en plataformas como Pluto TV.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis