Miss Cosmo 2025: ella es Kelin Rivera, la peruana que busca la corona internacional

La actriz y empresaria de 32 años se coronó como Miss Cosmo Perú 2025. En esta nota conoce su trayectoria, formación profesional y misión rumbo al certamen en Vietnam.

A finales de noviembre, Kelin Rivera llegó a Vietnam, luciendo la banda de Miss Cosmo Perú 2025 y enfocada en conseguir, por primera vez, la corona internacional para el país. Con 32 años, la modelo inició su recorrido rumbo a la gran final del Miss Cosmo, que celebrará su segunda edición el sábado 20 de diciembre.

Quienes siguen el mundo de los certámenes de belleza saben que Kelin no es ninguna novata. De hecho, cuenta con una sólida trayectoria, donde destaca su clasificación al Top 10 del Miss Universo 2019, edición en la que representó al Perú y en la que la sudafricana Zozibini Tunzi se llevó la corona universal.

¿Quién es Kelin Rivera?

Kelin Poldy Rivera Kroll nació el 1 de octubre de 1993 en Arequipa. Desde niña mostró interés por el deporte y la disciplina: jugó vóley en la Liga Nacional y, al mismo tiempo, desarrolló una inclinación temprana por el modelaje. Estudió en el colegio Newman y posteriormente se graduó en Administración y Emprendimiento en la Universidad San Ignacio de Loyola.

Durante su presentación en Miss Cosmo, destacó su conexión con el país: “Considero que represento la esencia del Perú: la diversidad, la fortaleza, el corazón. He trabajado en desarrollo social, he emprendido, he superado distintos desafíos y siempre he mantenido mi compromiso con servir. No solo llevo una banda, llevo historias, sueños y la determinación del Perú”.

Actualmente, Kelin es empresaria y conferencista. Es fundadora de Bellfroll, una academia orientada al liderazgo femenino y la formación integral. Además, desde su experiencia profesional en el sector agroexportador, impulsa proyectos de empoderamiento económico y educación sostenible, pilares de su campaña rumbo a Miss Cosmo.

La trayectoria de Kelin Rivera

La vocación por los certámenes también corre en su familia: Sofía Rivera, su hermana mayor, fue Miss Perú Mundo 2014; mientras que Yely Rivera, su hermana menor, representó al Perú en Miss Universo 2021.

Por su parte, Kelin inició su carrera en 2012 al representar a Junín en el Miss Perú, donde fue cuarta finalista. En 2013 obtuvo el premio a Miss Elegancia en Reina Hispanoamericana; y en 2016 hizo historia al convertirse en la primera sudamericana en ganar World Miss University, celebrado en Pekín.

En 2018 fue segunda finalista en Miss Eco Internacional; y en 2019, tras una edición especial del Miss Perú, fue coronada Miss Universo Perú 2019, logrando luego un notable ingreso al Top 10 en el certamen global, algo que el país no conseguía desde hacía 14 años.

¿Cuándo es la final de Miss Cosmo 2025?

La gran final del Miss Cosmo 2025 se realizará el 20 de diciembre en el Creative Park de Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam. En esta segunda edición compiten más de 50 países y territorios, con el objetivo de elegir a la sucesora de Ketut Permata Juliastrid, representante de Indonesia y Miss Cosmo 2024.

El evento podrá verse en vivo a través del canal oficial de YouTube de Miss Cosmo. También estará disponible en AXN, VieON y VTV9. En Latinoamérica, AXN puede verse mediante distintos operadores de televisión por cable. Además, su aplicación oficial está disponible para dispositivos móviles y Smart TV, y algunas transmisiones pueden encontrarse en plataformas como Pluto TV.

