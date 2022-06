Carlos Cacho critica que la final del Miss Perú se realice en 'Esto es guerra'. | Fuente: Facebook | Carlos Cacho

Carlos Cacho lanzó una dura crítica contra la organización del Miss Perú 2022 tras la decisión de realizar la final del concurso en el programa "Esto es Guerra". El reconocido maquillador opinó que la ganadora del certamen no debería ser coronada en el reality juvenil.

"¿En qué cabeza se les ocurre que en medio de 'Esto es guerra' se va a escoger a Miss Perú?", comentó Cacho a El popular. "Como decía el 'Tigre' Navarro, hay que ser bien babosos. En televisión puedes decir que vas a elegir a la reina de España, pero no será así", manifestó.

'HAY FAVORITISMO EN EL MISS PERÚ 2022?

Tras expresar su desacuerdo, el exconductor de televisión se refirió al supuesto favoritismo a Alessia Rovegno en el concurso; además de los cuestionamientos a hija de Bárbara Cayo por parte de algunas exreinas de belleza.

"Si van a criticar algo que sea de reina a reina, no con una chica que está empezando porque no es equitativo. ¿Cuándo se ha visto a una reina cortándole la cabeza a una candidata? No me parece que eso debe hacer una exreina", manifestó.

"Primero, Natalie es una de las exreinas de belleza más recordadas, eso es un peso. Es conductora de televisión. Esa chica (Alessia Rovegno) todavía no ha ganado, que Natalie haga un comentario con alguien que está a su nivel mediático, de escalón artístico, es injusto. La crítica tiene que ser de igual a igual, es lo que creo", agregó

Candidatas al Miss Perú 2022 | Fuente: Facebook | Miss Perú 2022

¿CUÁNDO SERÁ LA FINAL DEL MISS PERÚ 2022?



Este martes 14 de junio se realizará la final del Miss Perú 2022. Desde las 7 p.m. (hora peruana) seremos testigos de quién será la ganadora de este certamen y que, posteriormente, nos representará en el Miss Universo.

El ansiado evento se llevará a cabo en "Esto es Guerra", el reality show, que dejará por un momento las competencias para vestirse de gala y así coronar a la campeona.

Son seis participantes que luchan por llevarse el título de Miss Perú 2022. ¿Quién será la sucesora de Yely Rivera? Conoce quiénes son las que desean ganar este martes. Además, entérate de la hora, jurado, dónde, cómo ver y todo lo que debes saber sobre la final del Miss Perú 2022.

Fecha y hora para ver el Miss Perú 2022

El martes 14 de junio se llevará a cabo la final del Miss Perú 2022 y se realizará en 'Esto es guerra' durante su programación.

¿Dónde ver EN VIVO el Miss Perú 2022?

El evento EN DIRECTO será transmitido por América Televisión.

Miss Perú 2022 final: horarios en el mundo

Perú: 7:00 p.m.

Ecuador: 7:00 p.m.

Colombia: 7:00 p.m.

México: 7:00 p.m.

Chile: 9:00 p.m.

Bolivia: 8:00 p.m.

Venezuela: 8:00 p.m.

Argentina: 9:00 p.m.

Brasil: 9:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 8:00 p.m.

España: 2:00 a.m. (miércoles 15 de junio)

Jurado del Miss Perú 2022

1. José L. Castro (Puerto Rico): reconocido missólogo internacional.

2. Michelle McClean: Miss Universo 1992 representando a Namibia. Fue jurado en Miss Universo 2014 y 2018.

3. José Forteza: Editor senior de Vogue México y Latinoamérica.

4. William Duarte: periodista del portal "Grandes, ricos y famosos".

5. Albin Sebetero: reconocido missólogo y youtuber internacional desde Filipinas.

6. Alexander Gonzales: reconocido coach internacional de reinas de belleza.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x04 ¿Doctor Strange en el multiverso de la locura es la mejor película de Marvel?

¿Es la película de Sam Raimi la mejor del Universo Cinematográfico de Marvel? ¿Elizabeth Olsen salvó un guion que no tenía salvación? En este episodio comentamos las referencias más cinéfilas de la última película del doctor extraño y debatimos sobre si la Bruja Escarlata es suficiente como para dejar atrás al Soldado del Invierno o al mismísimo Thanos como villanos. Aquí no reseñamos, aquí te contamos qué nos hizo sentir la película. Tú escucha no más.