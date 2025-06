¿Qué premio recibirá la Miss Perú? Jessica Newton aclara la polémica tras las declaraciones de Milett Figueroa

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Hace unos días, Milett Figueroa contó su mala experiencia en el mundo de los concursos de belleza, concretamente sobre su participación en el Miss Supertalent 2016. Si bien logró coronarse como ganadora del certamen, dijo que se vio obligada a entregar una parte del premio económico a la directora del Miss Perú, Jessica Newton.

Sin embargo, la exreina de belleza no tardó en desmentir sus declaraciones e incluso restó la importancia del certamen en el que participó la modelo peruana, señalando que dicho concurso no posee el prestigio ni el reconocimiento de otros eventos internacionales. "No sé qué será de ese concurso, no es un gran slam", señaló en América Hoy.

¿Cuánto dinero recibe una Miss Perú?

Tras responder a la polémica generada por Milett Figueroa, Jessica Newton explicó en detalle cómo funciona el sistema de premios en el Miss Perú, haciendo referencia al monto que reciben las reinas para dedicarse a las actividades relacionadas con el certamen.

"Sí, hay un premio en efectivo bastante grande que yo no sé si por temas de seguridad lo podamos decir, bastante grande. Yo creo que superaría cualquier expectativa", aseguró.



Asimismo, explicó que las reinas, como la actual Miss Perú Universo, Tatiana Calmell, reciben una base económica mensual a modo de sueldo. Esto les permite enfocarse al 100% en sus compromisos con la organización, dejando de lado otros proyectos.

"Yo entiendo que no les puedo pedir que dejen todo en pausa si no reciben un pago", puntualizó la organizadora.

Miss Perú 2025 | Fuente: Instagram: Miss Perú 2025

"En ocasiones, la Miss Perú puede ganar incluso más que la Miss Universo"

Además del monto base, las representantes tienen la oportunidad de generar ingresos adicionales a través de campañas publicitarias y colaboraciones gestionadas por la organización.

Según Jessica Newton, en ocasiones, la Miss Perú puede ganar incluso más que la Miss Universo, dependiendo de las oportunidades comerciales que surjan.



La directora aclaró que la organización Miss Perú no recibe ningún tipo de compensación económica cuando una representante nacional gana un certamen internacional.

"No, ninguna, es más, nos cuesta dinero", afirmó, citando el caso de Luciana Fuster, ganadora del Miss Grand International 2023 en Indonesia. "Pagamos todo para que ella vaya. Empieza su tour de reina, pero a mí como país me toca traerla de vuelta. Estamos hablando de casi 10 mil dólares para regresarla a Perú", comentó.

Jessica Newton también detalló que su equipo cubre todos los aspectos logísticos necesarios para la participación internacional de las candidatas, como hospedaje, alimentación, trajes, visas y artículos de viaje, por lo que las participantes no hacen ningún tipo de aporte económico.

@ameg_pe 10.06.25 | Jessica Newton aclara lo que ganaría la próxima Miss Perú tras polémicas confesiones de Milett Figueroa. Fuente: América Hoy ♬ original sound - rizitop🇵🇪