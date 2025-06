"Fue un gesto noble de ella": Jessica Newton agradeció a Magaly Medina por defenderla de expareja

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jessica Newton no descarta retomar su amistad con Magaly Medina luego de que esta última la defendiera de las acusaciones de Carlos Morales, expareja de la organizadora del Miss Perú y padre biológico de Cassandra Sánchez de Lamadrid, de estar en una relación extramatrimonial con él.

Fue en una conferencia de prensa, previo al Miss Perú 2025, que la empresaria y exreina de belleza tuvo palabras de elogio para Magaly Medina por no caer en el sensacionalismo del tema que involucra a su familia.

“Nosotras (con Magaly Medina) éramos muy cercanas. Ella ha visto de cerca mi matrimonio, mi familia y sabe del tema (…) Yo agradezco la forma tan profesional y tan seria en la que lo ha tratado y lo he recibido con muchísimo cariño”, manifestó.

De igual manera, la directora del Miss Perú no descartó la posibilidad de volver a retomar su amistad con la periodista de quien se mantuvo distante en los últimos años por críticas públicas entre ambas.

“No lo sé, yo ya no descarto nada, no me sorprende nada. Cada día que me despierto digo, a ver qué pasa hoy día. Lo único que sí les puedo decir es que mi vida está llena de color y he aprendido a tomarlo con una sonrisa”, sostuvo.

Por último, Jessica Newton mencionó haberse sorprendido por la defensa de Magaly Medina al no acceder a una entrevista con Carlos Morales conociendo de cerca lo que pasó en su familia.

“Lo de Magaly sí me sorprendió, me parece un gesto muy noble de su parte y lo recibo con cariño. Sí es cierto que mi esposo y el esposo de Magaly siempre han tenido un cariño abierto, no se ha dado de la noche a la mañana, son años de amistad”, añadió.

Magaly Medina no aceptó entrevistar a Carlos Morales, expareja de Jessica Newton. | Fuente: Instagram

Magaly Medina no aceptó entrevista con Carlos Morales

Magaly Medina reveló que la jefa de prensa de Carlos Morales se comunicó con ella para coordinar una entrevista en el programa Magaly TV: La Firme con el fin de hablar del caso con Jessica Newton.

A pesar del distanciamiento entre las dos, Medina señaló que no aceptó la entrevista por conocer muy bien lo que pasó con Newton cuando tuvo la relación con Morales y, además, de ser testigo cómo Fernando de Lamadrid crió a Cassandra Sánchez de Lamadrid, hija de Jessica.

“A mí me escribió la jefa de prensa de Carlos Morales para decirme que quería darme una entrevista. Ni siquiera he contestado porque me parecería terrible, aprovechándose que tengo una disputa y estoy alejada de ella”, comentó Magaly.

Asimismo, la popular ‘Urraca’ cuestionó a Carlos Morales por decir que su hija biológica Cassandra Sánchez de Lamadrid fue “incitada” por su madre para cambiar su apellido. Además, deslizó un supuesto aprovechamiento del exgerente de la aerolínea Aerocontinente para ganar notoriedad mediática de cara a su candidatura presidencial.

“Si no hubiera sido testigo de esa relación que tienen como familia, lo haría, pero no. No me provoca que este señor se siente en mi set a que diga libremente lo que ha dicho en un podcast de alguien de su partido que no le ha repreguntado”, señaló.

Jessica Newton y Magaly Medina se mantuvieron críticas y distantes en los últimos años. | Fuente: Instagram

Jessica Newton expuso historial legal con su expareja Carlos Morales

Días atrás, Jessica Newton, directora del certamen Miss Perú, envió un comunicado al programa de Magaly Medina mediante sus abogados, en el que expone detalles sobre los procesos judiciales que ha sostenido con su expareja, el empresario y precandidato presidencial Carlos Morales.

“Con el señor Morales hemos tenido 3 proceso judiciales, a los cuales me referiré: un proceso por alimentos a favor de mis entonces menores hijos, un procedimiento no contencioso de autorización judicial de venta de inmueble y un proceso de nulidad de procedimiento notarial de prescripción adquisitiva de dominio", señala el documento.

La también exreina de belleza explicó que, en el año 2001, debido a la falta de cumplimiento del empresario con sus obligaciones alimentarias, decidió iniciar una acción legal a favor de sus hijos, entre ellos, Cassandra Sánchez de Lamadrid.

“El 27 de agosto del 2001 suscribimos un acta de conciliación judicial mediante el cual se comprometía a pagar la suma de US$ 1,335 dólares mensuales a favor de mis hijos, sin embargo, el 7 de mayo del 2002 dejó de cumplir con dicha obligación”, indicó Jessica Newton.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis