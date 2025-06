"Me da pena su mala experiencia, la mía fue enriquecedora": Tatiana Calmell responde a Milett Figueroa

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Después de que Milett Figueroa contara su mala experiencia en el certamen internacional Miss Supertalent 2016, que se celebró en Corea del Sur; la actual Miss Perú Tatiana Calmell se animó a relatar cómo ha vivido los concursos de belleza y también se refirió a su colega.

"No me incomoda porque yo siento que cada camino de cada mujer es diferente. Me da mucha pena que ella haya tenido una mala experiencia, porque en mi caso yo siento que los certámenes han sido muy enriquecedores", mencionó sobre las declaraciones de Figueroa en América Espectáculos.

Para Tatiana Calmell, los certámenes son retos que les permiten crecer de manera profesional y personal, y no como dijo Milett que "era turbio" y "no amimaría a las chicas a participar". En ese sentido, reconoció que siempre habrá obstáculos y momentos difíciles, pero eso no significa que el ambiente sea malo.

"Obviamente hay muchas cosas detrás que, a veces uno dice: ‘Hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro’. O hay veces que te ponen trabas en el camino. No hablo de la organización, sino que suceden cosas. Esto es una competencia. Entonces uno tiene que ir con mucha estrategia. No voy a decir que todo es color de rosa porque no es así. Hay muchos ‘peros’ y hay muchas cosas en el camino que sí pueden ser desmotivantes", aseveró.

Un punto que resaltó Calmell fue la exigencia que se vive en los concursos debido a las largas jornadas, entrevistas, viajes, representación de Perú en el mundo, y más. "Muchas veces sí puedes considerar y decir: ‘Wow, esto es inhumano’. O sea, ¿tú te imaginas estar viajando dos meses sin parar, sin ir a tu casa, sin poder tener una rutina, sin poder tener tu comodidad? Eso es difícil. Eso es salir de tu zona de confort. Entonces, si las chicas están dispuestas a ser reina de belleza, eso conlleva todo esto", sostuvo.

No obstante, considera que todo esfuerzo tiene su recompensa. "Yo volteo, miro atrás y digo: ‘wow, todo lo que he logrado, ahora yo siento que todo lo puedo’. Después de todas estas experiencias, es mucho el crecimiento", finalizó.

Tatiana Calmell fue la representante de Talara en el Miss Perú 2024.Fuente: X:@tatianacalmell

Tatiana Calmell está emocionada por el Miss Perú 2025

Dejando de lado la polémica de las declaraciones de Milett Figueroa, Tatiana Calmell se refirió a la coronación del Miss Perú 2025 donde conocerá a la próxima reina. "Estoy súper lista para elegir a mi sucesora. Estoy satisfecha con todo el trabajo logrado. Ha sido un año muy memorable para mí", mencionó.

Asimismo, resaltó su conexión con Jessica Newton, actual directora del certamen nacional, quien también fue criticada por Milett. "Compartir con Jessica, no solamente como directora sino como amiga, es un honor. Hemos llorado y reído, hemos hecho de todo", agregó.

Cabe resaltar que la modelo, quien fue la última representante peruana en el Miss Universo, viajará a la ciudad de Cusco para la gala preliminar el viernes 13 de junio en los recintos de la Hacienda Llaullipata, y estará también en la gran final el domingo 15 de junio en el Coricancha.

¿Qué dijo Milett Figueroa de los certámenes y de Jessica Newton?

Según lass declaraciones de Milett Figueroa, tuvo que soportar una intensa exigencia física y emocional, que la llevó incluso a considerar que no recomendaría a otras jóvenes participar en este tipo de concursos. "La experiencia que tuve allá fue turbio, no animaría a chicas a que se metan a concursos de belleza y se vayan así, solas, a otro país”, afirmó en Ouke.

La pareja de Marcelo Tinelli dijo que su rigurosa rutina comenzaba desde las primeras horas de la mañana y se extendía hasta la noche. "Nos recogían en un bus, era desde las 8 a. m. hasta las 8 p. m. nos íbamos a todas las empresas de maquillaje de Corea del Sur", relató.

"Teníamos una hora libre para comer (...) Yo siento que no era lo que yo esperaba, pensé que íbamos a ir sí a eventos, pero no todos los días. Era como una cárcel, si no te gustaba la comida, no comías", comentó.

Otro aspecto que llamó la atención en sus declaraciones fue la falta de retribución económica durante el concurso. Figueroa aclaró que ninguno de los eventos en los que participó fue remunerado. Sin embargo, tras ganar el título, recibió un premio económico y una beca para estudiar en Corea del Sur, aunque optó por no hacer uso de esta última.