Miss Perú: Representante de Tacna continúa hospitalizada tras sufrir accidente de tránsito

Las reinas de belleza peruanas no viven su mejor momento. La representante de Tacna, Vania Osusky fue atropellada en Surco y trasladada a una clínica local donde continúa en observación. Así lo confirmó Jessica Newton, directora de la organización Miss Perú, en sus redes sociales.

"Nuestra bella Vania, Miss Perú Tacna 2018, se encuentra fuera de peligro para tranquilidad y alegría de todos. Sin embargo, aún está adolorida y bajo observación médica", comenta.

En su publicación en Instagram, Jessica contó que en lugar de auxiliar a la joven, un grupo de personas se acercó para grabarla en video.

"Quiero pedirles que reflexionen, en lugar de apoyar a Vania un grupo grande de personas se acercó a grabarla tirada en la pista, adolorida y casi sin conciencia luego de ser atropellada, incluso tuvieron que taparle el rostro para que la dejen en paz. Este maltrato a las chicas debe terminar, debemos respetarnos y cuidarnos", pidió.



CLAUDIA MEZA PODRÍA CONSERVAR SU CORONA

Claudia Meza, coronada Miss Trujillo en setiembre pasado y destituida por la organización regional hace dos días, podría tener su corona de vuelta. Jessica Newton, directora de Miss Perú, contó a RPP Noticias que conversó con Alberto Picón, uno de los organizadores de la edición La Libertad del certamen, para que reconsiderara su decisión.

"Yo he sido muy clara: ella no es una de mis reinas titulares, es una de mis candidatas. Es una de mis candidatas y merece todo mi soporte y lo va a seguir teniendo. Yo he conversado con Alberto Picón y creo queen este momento ella necesita que le estemos apoyando. Ojalá, después de nuestra conversación, él tome la decisión correcta", contó.