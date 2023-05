"Si no llegas a pagar, vamos a volar tu casa con una granada": Monique Pardo denuncia que es amenazada de muerte por extorsionadores

Lima Monique Pardo denuncia segunda amenaza de muerte que recibe de extorsionadores en este mes

“Recuerda que tu último pago es este domingo. Si no llegas a pagar, vamos a volar tu casa con una granada”. Ese es el mensaje que recibió María Silvia, conocida como Monique Pardo, quien denunció nuevamente ser víctima de extorsión.

La artista, que presenta problemas de salud en el corazón, se dirigió la tarde de este sábado a la comisaría del distrito limeño de Lince para presentar su denuncia, porque anoche recibió dicho mensaje vía Whatsapp.

“Esta vez me han que si no le doy lo que debo -que yo no le debo a nadie-, tengo vida hasta el domingo. Lo llamé pensando que era una broma y me hablaba una mujer extranjera. Me dijeron que me iban a matar en esos instantes, estaba preocupada”, contó a RPP Noticias.

Tras acudir a la sede policial, Monique Pardo se dirigió al Hospital Angamos a raíz de una descomposición. Por eso, hizo un llamado a los ministerios de Salud y de Cultura para que atiendan su caso.

Recordó que es la segunda vez que recibe amenazas de muerte bajo la modalidad de extorsión. La anterior le habían solicitado un millón de dólares para que no atenten contra su vida. Por eso, Monique no descarta que el caso de anoche se relacione con la amenaza que recibió a inicios de mayo.