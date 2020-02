Ricardo Morán sobre su falta de pretendientes: "Entiendo que no aparezcan, sobre todo, en un país como el nuestro"

Ricardo Morán señaló que le gustaría tener pareja, pero no le aparecen pretendientes. | Fuente: Difusión

Ricardo Morán sorprendió al hablar de su vida sentimental, debido a que lleva mucho tiempo soltero porque las prioridades en su vida están centradas en sus pequeños hijos: Emiliano y Catalina.

El reconocido productor y conductor de "Yo Soy" contó detalles su vida en el programa "De qué hablamos esta noche" de RPP y señaló que le encantaría iniciar una relación sentimental, pero en este momento su vida tiene otras prioridades.

"Me encantaría (enamorarse de otra persona), pero no la encuentro. En este momento en particular, no es lo más conveniente. Pero, a veces, la conveniencia y las emociones no van alineadas. El hecho de que yo sepa que no es conveniente, que sería un dolor de cabeza porque desatendería mi relación, no evita que tenga cierta nostalgia por tener una relación", dijo Ricardo Morán.

Asimismo, el presentador mencionó que, al él ser un personaje público, esto hace que no tenga pretendientes por el miedo que genera la exposición mediática.

"Yo entiendo que eso ahuyenta un poco a los pretendientes, pero me encantaría. Entiendo que no aparezcan, sobre todo, en un país como el nuestro", agregó.

Finalmente, Ricardo Morán reconoció que le encantaría encontrar una pareja, pero confía que esta llegará sin necesidad de buscarla.

"Me encantaría encontrar a una persona especial. No creo que sería la mejor pareja en este momento, mis hijos ocupan la mayor parte de mi vida. Ya el momento llegará, no lo estoy buscado", concluyó.