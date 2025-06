MrBeast sorprende a Catalina, la hija de María Pía Copello, con un mensaje especial

El youtuber más famoso del mundo le envió un saludo a la hija de María Pía Copello, quien lanzó su propia marca de chocolates a los 9 años.

Sí, MrBeast, el youtuber más famoso del mundo, le envió un saludo personalizado a Catalina Dyer, la hija de María Pía Copello. La conductora de Mande Quien Mande compartió este fin de semana la noticia a través de un video en redes sociales: “¡El youtuber con más seguidores en el mundo nos mandó un video!”.

“Spoiler: estamos muy felices. MrBeast nos mandó un video felicitando a Catita por su emprendimiento y no podemos estar más emocionadas. ¿Pueden creerlo?”, escribió María Pía, junto a las imágenes del famoso creador de contenido dirigiéndose directamente a su hija de 9 años.

¿Cómo lograron contactar a MrBeast?

Según explicó María Pía, en marzo de 2024 le escribió directamente a Jimmy Donaldson —MrBeast— para contarle que junto a su hija habían lanzado una marca de chocolates y que, curiosamente, compartían el mismo proveedor.

“Sería genial que pudiéramos conocernos y grabar un video rápido juntos… Mi hija tuvo la idea y tiene 9 años. ¡Es una historia genial!”, fue el mensaje que envió. Aunque no recibió respuesta inmediata, nueve meses después, en diciembre, MrBeast le respondió: “¿Cómo se llama? Grabaré un video saludándola”.

Entonces, Catalina grabó un video para contar más sobre su emprendimiento. Pasaron algunas semanas, pero finalmente recibieron el esperado mensaje.

“Esa noche me estaba alistando para ir a una premiación, revisé el celular y vi que MrBeast nos había mandado un video”, relató María Pía, mostrando el momento exacto en que reproducían el saludo en su celular.

¿Qué dijo MrBeast a Catalina?

“Solo quiero saludar. Tu madre me dijo que eras fan de mi canal, así que grabé este audio para decirte muchísimas gracias por ver mis videos. Te deseo un día fenomenal y, si sigues en el colegio, muéstrale esto a tus amigos. ¡Catalina es más cool que todos ustedes! ¡Cuídate!”, dice MrBeast en el mensaje.

Pero no todo salió como esperaban. Según contó María Pía, no lograron grabar la reproducción del video, por lo que terminaron perdiéndolo. Aun así, Catalina agradeció emocionada: “Quiero darle las gracias a MrBeast por tomarse el tiempo de grabarme un video. Me hace muy feliz”. Su madre añadió con humor: “Si nos estás viendo, ¿nos podrías reenviar el video, por favor? Si no… ¡te esperamos en Perú!”.

¿Quién es MrBeast?

Jimmy Donaldson, conocido como MrBeast, es uno de los creadores de contenido más populares del mundo. A sus 26 años, el estadounidense ha conquistado YouTube con desafíos extremos, donaciones millonarias y actos filantrópicos que lo han convertido en una sensación.

Saltó a la fama tras publicar un video contando hasta 100 mil, y desde entonces ha regalado casas, autos y millones de dólares. Según Forbes, sus ingresos superan los 50 millones de dólares anuales. Además, ha construido un imperio empresarial con su propia marca de chocolates y una cadena de restaurantes virtuales que operan en varios países.

