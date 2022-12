Natalia Salas compartió sus mejores fotos junto a su esposo Sergio Coloma y su hija Leandro por Navidad. | Fuente: Instagram

En plena Navidad, la actriz Natalia Salas tuvo que continuar con su tratamiento contra el cáncer de mama que padece, por lo que no pudo estar completamente bien para pasar esta fecha especial junto a su familia.

“Sin duda esta es una Navidad super diferente para mí, sabía que estaría medio indispuesta por la quimio, pero me he sentido un poquito peor de lo que esperaba. Sin embargo, agradezco por todo incluso por estar así porque estoy en tratamiento para estar mejor después. Feliz Navidad”, dijo.

A pesar de sus dolencias, Natalia Salas mostró su mejor actitud en las redes sociales y no dudó en compartir sus mejores fotos junto a su esposo Sergio Coloma y su hijo Leandro. La artista se dirigió a sus seguidores para agradecerles el apoyo que le han mostrado tras su diagnóstico de cáncer de mama.

“Estoy más sensible de lo normal y es alucinante como no hay un solo día que la gente no me diga cosas lindas, me dé fuerzas, bendiciones, que estoy en sus oraciones y que se me ve linda, etc. Y de verdad les quiero agradecer nuevamente porque todo ese cariño, toda esa fuerza, esa buena vibra, la siento, me hace bien y se los agradezco enormemente, no saben cómo me potencian”, comentó notablemente conmovida.

Natalia Salas grabó su primera canción

Natalia Salas sigue luchando por sus sueños y reveló que ya grabó su primera canción junto a la artista nacional, Jessyca Sarango, ganadora de dos gaviotas de plata en el Festival de Viña del Mar 2005. El sencillo se produjo en Miami y su lanzamiento estará acompañado de un videoclip.

La actriz inició sus sesiones de quimioterapia para afrontar el cáncer de mama que le diagnosticaron en septiembre de este año; sin embargo, esto no ha sido impedimento para cumplir lo que se ha propuesto, pues según su perspectiva, es importante que su vida marche con normalidad.

"Me moría de ganas de tener un single hace años, pero no me atrevía. Llegó la oportunidad me fui y lo grabé, ya lo tengo masterizado (último paso de la postproducción de audio). Vamos a hacer el video, vamos a hacer el lanzamiento el próximo año... Ya empecé la carrera y no voy a parar", comentó a RPP Noticias.

Salas también lanzó su colección de agendas para el 2023 "Con todo, menos miedo", una frase que, según dice, hace más llevadera las adversidades de la vida. La propuesta tiene un colorido diseño e incluye frases inspiradoras de empoderamiento creada por la propia de la actriz.

"Encontré a gente que estaba igual de loca que yo; los de la editorial Kokoro. Yo tenía todo el concepto en mi cabeza y en tres días plasmamos la idea", mencionó Natalia Salas.

