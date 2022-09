Natalia Salas fue diagnosticada con cáncer de mama a inicios de septiembre. | Fuente: Instagram / Natalia Salas

La actriz Natalia Salas fue operada el pasadó 10 de septiembre, luego de ser diagnosticada con cáncer de mama. Este martes fue dada de alta y ya se encuentra en su casa, según dio a conocer a través de sus redes sociales, donde además detalló cuál es su actual estado de salud.

Desde la sección de historias de su cuenta de Instagram, la intérprete de Andrea Aguilar en 'Al fondo hay sitio' compartió una serie de videoclips en los que daba testimonio de cómo se encontraba su cuerpo tras la extirpación y reconstrucción de su seno izquierdo. "Yendo a casita", escribió sobre una fotografía suya que antecedía al resto de material.

"Ya estoy en mi hogar, bien vendadita. Antes ahí había una teta y ya no hay", dijo Natalia Salas, enfocando a la zona de su pecho donde ahora hay una venda. "Si toso, estornudo o me río fuerte, me duele. Felizmente estoy con mis pastillitas para controlar el dolor. Todo está marchando muy bien. El mastólogo me ha dicho que soy una campeona", agregó.

Asimismo, detalló que en los próximos días tendrá una cita con este especialista y un cirujano plástico, quien le "quitará el dren". Como se recuerda, el esposo de Natalia Salas, Sergio Coloma, ya había notificado que la actriz salió bien de la intervención quirúrgica.



Natalia Salas ya se encuentra en su casa tras intervención quirúrgica por cáncer de mama. | Fuente: Instagram / Natalia Salas

Natalia Salas pasará por quimioterapia

Días antes de su operación, Natalia Salas se refirió al proceso de quimioterapia que deberá seguir para combatir el cáncer de mama. Según dijo al programa "Domingo al día", se rapará el cabello desde la primera que se realice, ya que no desea estar a la expectativa de que este empiece a caer después.

"Yo no quiero esperar a que se me empiece a caer (el cabello), no, yo el día que me haga la primera quimioterapia, me voy a rapar el pelo, ya les advertí a todos porque es una forma de tener control sobre algo que no tengo... ", indicó.

"Hay que tener mucha valentía y coraje y pensar por quién vale la pena ir y tocar esa campana al final. Cuando uno termina las quimios, tocas una campana que ya te dan de alta. Vale la pena transitar todo eso", añadió Natalia Salas.

En su cuenta de Instagram, también antes de su operación, la actriz publicó una fotografía en la que se despide de su seno. "Con sentimientos de gratitud, dejo ir a esta teta que dio tanta vida, que alimentó a mi regalo más preciado por año y medio. Mi Leandro", escribió en la leyenda.

Natalia Salas dio detalles de cómo se encuentra tras ser dada de alta. | Fuente: Instagram / Natalia Salas

Natalia Salas: ¿qué tipo de cáncer padece la actriz?

El ambiente artístico nacional se vio sorprendido ante el anuncio de Natalia Salas sobre su diagnóstico médico. La actriz confirmó en Instagram que, hace tan solo unos días, le detectaron un cáncer de mama, motivo por el que fue sometida a una intervención quirúrgica.

Aunque la artista aseguró que la detección de la enfermedad fue temprana, la operación será fundamental para que los médicos determinen el tratamiento que seguirá para su recuperación.

"Mi tipo de cáncer es un Luminal A, es un cáncer hormonal que no tiene mucha propagación, pero no quiere decir que no pueda saltar hacia otros órganos. Lo que tengo que hacer es sacar toda la glándula, por eso es la operación de este sábado 10 de septiembre, donde me voy a quedar sin un seno. Es lo mejor por hacer, ya lo he ido procesando", expresó.

A raíz de su mensaje, y en cuestión de unos pocos minutos, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo de varios amigos, colegas y admiradores de Natalia Salas, quien aprovechó la ocasión para promover la importancia del chequeo preventivo.



