Natalia Salas fue diagnosticada con cáncer de mama a inicios de septiembre. | Fuente: Instagram / Natalia Salas

Hace una semana, la actriz Natalia Salas reveló en sus redes sociales que fue diagnosticada con cáncer de mama. Por ello, el sábado 10 de septiembre debió extirparse el seno izquierdo en una intervención quirúrgica de la que, según su esposo Sergio Coloma, salió en buen estado.

Antes de someterse a la operación, quien formó parte del elenco de "Al fondo hay sitio" relató en una entrevista con el programa "Domingo al día" que pudo darse cuenta de su padecimiento cuando se encontraba en el proceso de destete de su hijo, tal y como lo contó en redes sociales anteriormente.

En los días siguientes a su diagnóstico, Natalia Salas resaltó que cuenta con un grupo de personas que la apoyan anímicamente, entre ellos su pareja. "Tengo una gran red de soporte. Yo desde antes de ser mamá, agradecería mucho a Dios y a la vida por haber conocido a Sergio", indicó.

"Es un gran hombre, un extraordinario papá y es un gran marido. Esto que está pasando es duro para él también, o sea dónde te enseñan a tener una pareja oncológica, en ningún sitio", añadió.

Natalia Salas pasará por quimioterapia

Por otro lado, Natalia Salas se refirió al proceso de quimioterapia que deberá seguir para combatir el cáncer de mama. Según dijo, se rapará el cabello desde la primera que se realice, ya que no desea estar a la expectativa de que este empiece a caer después.

"Yo no quiero esperar a que se me empiece a caer (el cabello), no, yo el día que me haga la primera quimioterapia, me voy a rapar el pelo, ya les advertí a todos porque es una forma de tener control sobre algo que no tengo... ", indicó.

"Hay que tener mucha valentía y coraje y pensar por quién vale la pena ir y tocar esa campana al final. Cuando uno termina las quimios, tocas una campana que ya te dan de alta. Vale la pena transitar todo eso", añadió Natalia Salas.

En su cuenta de Instagram, también antes de su operación, la actriz publicó una fotografía en la que se despide de su seno. "Con sentimientos de gratitud, dejo ir a esta teta que dio tanta vida, que alimentó a mi regalo más preciado por año y medio. Mi Leandro", escribió en la leyenda.

Natalia Salas: ¿qué tipo de cáncer padece la actriz?

El ambiente artístico nacional se vio sorprendido ante el anuncio de Natalia Salas sobre su diagnóstico médico. La actriz confirmó en Instagram que, hace tan solo unos días, le detectaron un cáncer de mama, motivo por el que fue sometida a una intervención quirúrgica.

Aunque la artista aseguró que la detección de la enfermedad fue temprana, la operación será fundamental para que los médicos determinen el tratamiento que seguirá para su recuperación.

"Mi tipo de cáncer es un Luminal A, es un cáncer hormonal que no tiene mucha propagación, pero no quiere decir que no pueda saltar hacia otros órganos. Lo que tengo que hacer es sacar toda la glándula, por eso es la operación de este sábado 10 de septiembre, donde me voy a quedar sin un seno. Es lo mejor por hacer, ya lo he ido procesando", expresó.

A raíz de su mensaje, y en cuestión de unos pocos minutos, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo de varios amigos, colegas y admiradores de Natalia Salas, quien aprovechó la ocasión para promover la importancia del chequeo preventivo.



NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 16 OBI-WAN KENOBI o cómo jugar con la nostalgia para emocionar a los fans

¡Obi-Wan, eres mi única esperanza! Tras el final de temporada de la serie de Obi-Wan Kennobi, Lucia Barja y Michael Livia conversan sobre lo bueno, lo malo y lo mejorable en la serie protagonizada por Ewan McGregor, que incluye el regreso de Hayden Christensen como Anakin y su alter ego Darth Vader. ¿Qué significó este estreno para el futuro del universo Star Wars? Aquí te dejamos las pistas.