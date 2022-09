Natalia Salas revela que padece cáncer de mama: "Estuve triste, pero ya lo procesé". | Fuente: Instagram

El ambiente artístico nacional se vio sorprendido ante el anuncio de Natalia Salas sobre su diagnóstico médico. La actriz confirmó en Instagram que, hace tan solo unos días, le detectaron un cáncer de mama, motivo por el que será sometida a una intervención quirúrgica.

Aunque la artista aseguró que la detección de la enfermedad fue temprana, la operación será fundamental para que los médicos determinen el tratamiento que seguirá para su recuperación.

"Mi tipo de cáncer es un Luminal A, es un cáncer hormonal que no tiene mucha propagación, pero, no quiere decir que no pueda saltar hacia otros órganos. Lo que tengo que hacer es sacar toda la glándula, por eso es la operación de este sábado 10 de septiembre, dónde me voy a quedar sin un seno. Es lo mejor por hacer, ya lo he ido procesando", expresó.

A raíz de su mensaje, y en cuestión de unos pocos minutos, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo de varios amigos, colegas y admiradores de Natalia Salas, quien aprovechó la ocasión para promover la importancia del chequeo preventivo.

"Si encuentran alguna anomalía en su cuerpo, por más tonto que sea, váyanse a ver. Porque de verdad, si yo no hubiera insistido, era súper difícil de detectar. Lo mejor es prevenir, es mejor pecar de exagerados que de lentos. Si es grano, un lunar, un quiste, váyanse a chequear", recalcó.

Mensajes de aliento

Natalia Salas agradeció la preocupación de sus seguidores y resaltó el apoyo incondicional de su pareja, Sergio Coloma, con quien tiene un hijo.

"Cualquier cosa me avisas @nataliasalasz. Te dejo en inbox mi celular, recuerda que también soy paciente oncológica, mi querida Nati linda", comentó Olga Zumarán en la publicación de la actriz.

"Querida Natalia, Dios tiene el poder y con su energía divina, te llenará de fortaleza y lograrás salir de esto lo más pronto. Siempre con fe. Abrazo grande", expresó Maju Mantilla.

Mathías Brivio, Natalie Vértiz, Lucía Oxenford, Úrsula Boza, Daniela Camaiora, Sandra Muente, Marisol Aguirre, Shantall, Mayra Goñi, Gina Yangali y otras figuras del cine y la televisión también se sumaron a los mensajes de aliento a Natalia Salas.



¿Cómo sospechó que algo no anda bien?

Natalia Salas dijo que todo empezó tras presentar un sangrado en medio del destete de su bebé. En julio, decidió pasar por una resonancia, donde le hallaron un nódulo en la mama izquierda. Su siguiente visita fue al mastólogo; sin embargo, de acuerdo con la actriz, el especialista afirmó que su diagnóstico no era grave y podía prescindir de hacerse una biopsia. Entonces, su madre y su colega Anahí de Cárdenas le sugirieron que buscara "una segunda opinión".

Con el resultado de la biopsia en la mano, quien fuera Andrea Aguilar en 'Al fondo hay sitio' señaló: "Es cáncer de mama y requiero tratamiento quirúrgico". Luego, añadió: "Tengo que hacer una masectomía general". Así, su seno izquierdo será retirado el próximo sábado.

Ha pasado una semana desde que Natalia Salas se enteró de que padece de cáncer de mama, el tipo más común en mujeres, según las cifras de la Organización Mundial de la Salud. "Estuve triste", reconoció la actriz, y agregó, más aliviada: "Lo encontré a tiempo. Tengo seguro oncológico, de salud".

