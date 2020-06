Natalia Salas sobre su salida de "América Hoy": "Nos dijeron que no nos podían seguir pagando"

Natalia Salas cuenta lo que hace durante la cuarentena. | Fuente: Instagram

La actriz Natalia Salas habló sobre su carrera artística y de cómo le ha afectado la cuarentena por la pandemia del nuevo coronavirus.

Salas aseguró que está feliz por lo que ha logrado a lo largo de los años. "La verdad, tengo que darle las gracias a Dios porque todo lo que he querido, se ha cumplido. Me voy a dormir haciendo mi checklist", dijo para diario Correo.

"La vida ha sido muy buena conmigo, nunca he querido entrar a la televisión por ser famosa, siempre le he tenido un cierto amor y respeto a la actuación. Sé que lo demás viene por añadidura", agregó la intérprete.



No obstante, confesó que la cuarentena la entristece debido a que no puede actuar y crear. Asimismo, reveló que dejó "América Hoy" porque ya no le podían pagar.

"No se podía tener a todo el equipo completo. Entonces nos dijeron que no nos podían seguir pagando. Es una situación incierta, pero yo ya no creo que vuelva, porque el programa tiene otro corte y mi personalidad no encaja por ahora", contó.

De otro lado, Natalia Salas recalcó que, junto a su novio, se las ha ingeniado para generar dinero y vende carnes, aceites y, próximamente, vinos.

"Mi novio es ingeniero agrícola y cuando lo despidieron, para indemnizarlo, sus jefes le dijeron que se lleve una congeladora grande. Al inicio no sabíamos qué hacer con eso, pero después le dije: “oye, ¿si vendemos carne?”. Compramos en cantidad, la envasamos y la vendimos a nuestros amigos. Luego, realizamos lo mismo con el aceite de oliva. Ahora, nos hemos puesto a vender vinos. Estamos generando ingresos de algo que ni siquiera teníamos planeado. No le tenemos asco al trabajo", sostuvo.

Sobre su relación en el confinamiento, Salas indicó que no ha discutido ni una sola vez con su pareja y que ambos se están acompañando en esta difícil etapa.

"Ni siquiera hemos discutido, es más, estamos mejor que nunca. Aunque también es por lo que está pasando, los dos hemos perdido el trabajo, nos acompañamos", expresó.