Tras ser diagnosticada de cáncer de mama, la actriz Natalia Salas ofreció por primera vez una entrevista para hablar abiertamente sobre su enfermedad. Sin embargo, fue su esposo quien tomó la palabra para contar cómo afrontaron al recibir la noticia.

“A mí nunca se me pasó por la mente la palabra muerte, a ella sí. Salió de la ducha y se puso a llorar y me dijo ‘no me quiero morir’, yo le dije ‘no te vas a morir’”, contó Sergio Coloma.

Asimismo, el esposo de Natalia Salas reconoció que fue difícil ser su soporte emocional porque él también se quebró al conocer que el cáncer había llegado a casa. “Yo he llorado solo y con ella, el día que entró a la operación yo estaba a punto de derrumbarme, pero vi a su mamá llorando y me recompuse. Luego me fui a una esquina y me puse a llorar”, dijo a Magaly Medina.

No obstante, Sergio Coloma aseguró que está confiado en que la mamá de su hijo superará el cáncer de mama y como familia saldrán adelante.

Natalia Salas tras su primera semana de quimioterapia: "Me hizo flaquear"

Natalia Salas anunció el pasado 6 se septiembre que fue diagnosticada con un cáncer de mama. Inmediatamente, contó a sus seguidores que se sometería a una mastectomía y otros exámenes para que los médicos determinen el tratamiento que le permita seguir luchando contra la enfermedad.

El 17 de octubre acudió a la primera de sus diez sesiones de quimioterapia, y con el sentido del humor que la caracteriza, compartió un video para "resumir su sentir respecto a todo este proceso". Entre otros detalles, la actriz contó que estuvo dormida durante casi toda la sesión.

"Sí. Hoy tuve mi primera quimio. Dormí mucho, casi toda la quimio. Comí rico y saludable (mi marido me hizo el almuerzo y mi mami la cena). Ahora planeo dormir temprano e hidratarme mucho. Dicen que los malestares vienen después... dicen, dicen, dicen... dicen mucho. Planeo escuchar mi cuerpo y hacerle caso. Mi sabio cuerpo que trabajará día y noche para combatir hasta el último intruso", comentó en Instagram.

Al cumplir una semana de haber empezado las sesiones de quimioterapia, Salas escribió un mensaje en el que reflexiona sobre el inicio de este largo camino de su batalla contra el cáncer.

"Una semana... hoy cumplo una semana de mi primera quimio. Ha sido un sube y baja de emociones y sensaciones. Creí que la pasaría peor, pero debo reconocer que la pase mal. Tener la certeza que es el inicio de un largo camino, me hizo flaquear", dijo al inicio de su mensaje.

