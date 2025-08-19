Ivana Yturbe prepara su matrimonio religioso con Beto Da Silva en Cusco: "Andamos súper ilusionados"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ivana Yturbe ya organiza su matrimonio religioso con Beto Da Silva en la ciudad del Cusco. | Fuente: Instagram (ivanayturbe)

Ivana Yturbe ya viene preparando su boda religiosa con Beto da Silva para el 2026. Luego de anunciar su matrimonio semanas atrás, la modelo peruana se mostró emocionada al revelar que ya viene buscando el lugar para la ceremonia eligiendo la ciudad del Cusco.

Por medio de sus historias en Instagram, la exparticipante de Esto es guerra y Combate compartió un video donde aparece buscando el sitio para poder celebrar su matrimonio en la Ciudad Imperial con el actual futbolista del Cienciano. “Buscando el lugar perfecto para nuestro matrimonio”, escribió la exreina de belleza.

Del mismo modo, Yturbe explicó que su elección se dio debido a que quedó “fascinada” con los paisajes de Cusco, ciudad donde juega su esposo.

“Sí, estamos muy contentos. Me encantó Cusco, he quedado fascinada. Siempre me gustó. Antes venía un montón. Ahora que nos ha tocado vivir acá por el trabajo de Beto tenemos claro que queremos casarnos aquí sí o sí”, expresó Ivana en declaraciones para América Hoy, que dio a conocer el Hotel Tambo del Inka, de Urubamba, como una de las primeras opciones que tiene la pareja para su boda.

Por otro lado, la también empresaria mencionó que ya viene coordinando con una wedding planner los preparativos. “Andamos súper ilusionados y emocionados con la idea del matrimonio. De hecho, era algo que teníamos en nuestros pensamientos ya hace un buen tiempo. Pero cada vez ya se ve un poco más cercano”, acotó.

Finalmente, reiteró su deseo de tener otro hijo con el futbolista, siendo una de las promesas que le hizo a su pequeña hija Almudena. “Mi hija está super emocionada. Me dice: 'ya quiero que sea el día', porque después del matrimonio le hemos prometido que viene la hermanita. Así que en eso andamos”, añadió.

Ivana Yturbe y Beto Da Silva se casaron por civil en 2021 en una ceremonia privada en Trujillo. | Fuente: Instagram (betoto1996)

Ivana Yturbe anunció boda religiosa con Beto da Silva para el 2026

Ivana Yturbe anunció su matrimonio religioso con Beto da Silva para el 2026. La modelo peruana mostró su entusiasmo por los planes de boda que tiene con el futbolista peruano, quien actualmente juega en el Cienciano de Cusco.

"Urubamba es precioso. Me he quedado encantada. Además, de hecho, me quiero casar en Cusco de todas maneras. Ya está en proceso”, manifestó la exparticipante de El gran chef famosos.

Eso no es todo. Ivana Yturbe también mencionó su deseo, junto con Beto da Silva, de tener pronto otro hijo juntos tras el nacimiento de su primera hija Almudena en octubre de 2021.

“Me caso el próximo año (2026) y luego viene el bebé de todas maneras. Ya queremos (…). Nosotros teníamos planes este año, pero mi abuelito estuvo mal de salud y la verdad es que decidimos esperar porque creo que para estas cosas uno debe estar con la mente y el corazón tranquilo”, comentó la influencer en el programa Ponte en la cola.

Cabe recordar que Ivana Yturbe y Beto Da Silva ya se casaron en 2021 en una ceremonia civil privada en Trujillo. No obstante, en aquella ocasión hubo restricciones por la pandemia, por lo que no pudieron hacer una celebración.

Ivana Yturbe expresó su deseo de tener otro hijo con el futbolista Beto da Silva. | Fuente: Instagram

Ivana Yturbe sobre su relación Beto da Silva: “Estoy viviendo un sueño”

Ivana Yturbe aseguró estar feliz en su matrimonio con Beto da Silva. La también exparticipante del Miss Perú señaló estar contenta con despertar todos los días al lado de su esposo.

“Estoy viviendo un sueño. Mi familia es todo con lo que soñaba y es muy lindo para mí poder compartir todo el día con ellos. También profesionalmente seguir adelante, venir acá a Lima a trabajar. Es muy hermoso”, acotó.

En ese sentido, recalcó la importancia que tiene para ella poder convivir con Beto da Silva en las ciudades donde vaya a jugar. “Es muy lindo que la familia pueda estar unida. Es una bendición ver despertar a Almudena con su mamá y su papá todos los días”, señaló.

En otro momento, descartó que el motivo de estar siempre con Da Silva sea por tener inseguridades y que, por el contrario, mencionó que confía plenamente en él.

“Definitivamente mi esposo me hace sentir una mujer muy segura. Él no solo lo hace por mí, sino también por su familia. Yo confío en él. Hoy por hoy él no me ha dado motivos (...) Me siento muy segura de mi esposo, lo amo y sé que él también nos ama, a mí, a mi hija y a la hermosa familia que hemos creado”, expresó.

Ivana Yturbe y Beto Da Silva ya vienen haciendo los preparativos para su boda el 2026.Fuente: Instagram (ivanayturbe)