Natalie Vértiz representó al Perú en el Miss Universo 2011 y, actualmente, conduce "Estás en todas". | Fuente: GV Producciones

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi conforman uno de los matrimonios más sólidos de la farándula local. Dicha estabilidad se refleja también en la relación que la modelo y conductora mantiene con sus suegros, donde prima el respeto hacia el otro, según confesó antes de participar el último domingo en el programa 'En esta cocina mando yo'.

"Con toda la familia de Yaco me llevo muy bien. Todos estos años hemos aprendido a conocernos, respetamos la manera de ser de cada uno y disfrutamos los momentos que estamos juntos", dijo la presentadora de 'Estás en todas' en una entrevista difundida por GV Producciones. Ella y su esposo, como se recuerda, son padres de dos niños.

Asimismo, según dijo Natalie Vértiz, la relación de Yaco Eskenazi con su madre es "increíble". "Él siempre me dice que ama la suegra que le ha tocado, también, Yaco siempre dice que mi mamá no es una suegra metida", afirmó. De igual manera, la ex Miss Perú y su mamá se llevan de "maravillas". "Mi mamá siempre me ha demostrado muchísimo amor", indicó.





Natalie Vértiz no juzga a los infieles

De acuerdo con Natalie Vértiz, hoy por hoy se siente "feliz" al lado de Yaco Eskenazi. "Hay mucho respeto, mucha confianza... ese es el secreto para una relación estable", dijo. Ambos contrajeron matrimonio en 2015, en una recordada ceremonia que fue televisada a nivel nacional.

Sin embargo, la modelo afirmó que a la fecha "no perdonaría una infidelidad". "Pero no juzgo a las personas que lo han hecho, cada uno tiene sus motivos", matizó. "Igual, creo que cuando se pierde el respeto, se pierde todo, cuando crees tanto en alguien y después te traiciona, ¿cómo reparar eso?", añadió.

"Una cosa es perdonar, pero otra cosa es vivir con eso, es lo más difícil. Espero que nunca nos toque vivir eso", aseveró la también actriz, que este año se sumó al elenco de la teleserie "Al fondo hay sitio" en su novena temporada.

Madre de dos niños, Natalie Vértiz se refirió a su faceta de madre como "hermosa, pero agotadora". "Leo ya tiene más de un año y yo todavía no duermo bien. ¿Un hijo más? El día que vuelva a dormir bien, lo podría considerar", manifestó.

Natalie Vértiz en 'Al fondo hay sitio': "Espero quedarme"

A fines de junio, Natalie Vértiz dio a conocer sus intenciones de que su personaje en 'Al fondo hay sitio' no sea tan solo un cameo, sino que tenga un mayor desarrollo a medida de que la nueva entrega de la teleserie iba avanzando.

Al principio solo interpretaba a Estefanía, la novia de Richard Wilkinson, quien es el papá del hijo de 'Teresita' Gonzales (Magdyel Ugaz). Sin embargo, ya no solo ha terminado su relación con el empresario, sino que ahora tiene una hermana gemela con hábitos similares a los de Tito.

En junio pasado, Natalie Vértiz señaló: "Mi personaje va a sorprender. Estoy contentísima porque obviamente ‘Al fondo hay sitio’ es una serie que siempre he admirado. Yo tengo un contrato de por medio, hago de todo y tengo varias escenas. Espero quedarme".

Como se recuerda, además de 'Al fondo hay sitio', la esposa de Yaco Eskenazi ha formado parte de otras ficciones audiovisuales. Participó en la película 'Calichín' y después debutó en la cinta 'Once machos 2', donde interpretó a Natalia. En la televisión, apareció en 'De vuelta al barrio' y 'Los Vílchez 2'.







