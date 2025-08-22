"¡Feliz primer año, mi niño hermoso!": Hailey Bieber celebra el cumpleaños de su hijo con tiernas fotos

La modelo compartió emotivas imágenes en redes sociales para conmemorar el primer cumpleaños de Jack Blues, el hijo que tiene junto a Justin Bieber.

Hailey Bieber compartió este jueves en sus redes sociales un emotivo mensaje para celebrar el primer cumpleaños de su hijo con el cantante Justin Bieber.

La modelo publicó varias fotografías del pequeño acompañadas de un mensaje lleno de ternura: “¡Feliz primer año, mi niño hermoso! ¡Feliz primer cumpleaños, Jack Blues! Eres la alegría personificada”, escribió junto a las imágenes que rápidamente se hicieron virales entre sus seguidores.

La publicación despertó una ola de felicitaciones y mensajes de cariño tanto de fanáticos como de celebridades, quienes destacaron la felicidad que transmite la pareja en esta nueva etapa como padres.

Justin y Hailey Bieber, que contrajeron matrimonio en 2018, han mantenido gran parte de su vida familiar en privado, aunque en ocasiones comparten con sus seguidores algunos de los momentos más especiales junto a su hijo.

Hailey Bieber decoró con globos azules para celebrar el primer año de su hijo.Fuente: Instagram: @haileybieber

Como se recuerda, Hailey Bieber decidió mantener su embarazo en privado hasta mayo de 2024, cuando ya tenía seis meses de gestación.Fuente: Instagram: @haileybieber

¿Por qué Hailey Bieber decidió mantener la noticia de su embarazo en privado?

Durante su embarazo, Hailey Bieber decidió mantener la noticia en privado hasta mayo de 2024, cuando ya tenía seis meses de gestación. En una entrevista, explicó que tomó esta decisión debido a lo complejo que fue asimilar este nueva etapa en su vida.

"Al principio fue superemocional para mí. Pensaba: 'Amo tanto a este ser humano. ¿Cómo puedo traer a alguien [externo] a esto?'", declaró a W Magazine.

En cuanto al nombre de su hijo, Jack Blues, los seguidores de la pareja creen que podría ser un homenaje al padre de Justin, Jeremy Jack Bieber.

Jack Blues Bieber cumplió un año.Fuente: Instagram: @haileybieber

Hasta el momento, Hailey no ha mostrado el rostro de su bebé para cuidar su privacidad.Fuente: Instagram: @haileybieber

El matrimonio de Justin Bieber y Hailey Baldwin

Justin Bieber y su matrimonio con Hailey Baldwin han sido tema de interés desde que la pareja se comprometió en julio de 2018 y posteriormente se casó en septiembre de ese mismo año en una ceremonia civil en Nueva York.

Aunque se conocieron años antes y mantuvieron una relación intermitente, su matrimonio marcó un hito en la vida del cantante pop y la modelo.

La relación entre Bieber y Baldwin ha sido bastante pública, con ambos compartiendo momentos de su vida juntos en redes sociales y participando en numerosas entrevistas donde expresan su amor.

Hailey Baldwin ha hablado en varias ocasiones sobre la importancia de la comunicación y el compromiso en su relación, mientras que Justin ha compartido abiertamente sobre su lucha con la salud mental y cómo Hailey ha sido un apoyo fundamental para él.