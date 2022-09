Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi se casaron en 2015 y son una de las parejas más sólidas del rubro del entretenimiento. | Fuente: Instagram / Yaco Eskenazi

En 'Al fondo hay sitio', uno de los nuevos rostros que se sumaron a la novena temporada fue el de Natalie Vértiz, quien interpreta dos papeles: el de Estefanía y su hermana gemela. Sobre esta faceta, su esposo Yaco Eskenazi no tuvo más que palabras de elogio para ella, aunque también se permitió una broma.

Y es que los dos personajes que Vértiz encarna al parecer iniciarán un romance con los populares 'Pepe' (David Almandoz) y 'Tito' (Laszlo Kovacs). Ante ello, el presentador de TV mostró entre risas que no tiene ningún problema de celos si su esposa tiene una escena de besos con ellos.

"Muy feliz por ella y que siga creciendo y que no la manden a chapar. Mentira, que la manden a chapar extraordinariamente con Pepe y Tito, como son las dos hermanas fijo se van a enamorar los cuatro", dijo Yaco Eskenazi para el programa América Espectáculos.

Natalie Vértiz reaccionó con carcajadas ante este comentario y aclaró que "es la actuación". Ello dio pie a que el padre de sus dos hijos contara algunos detalles de la preparación de la también modelo para su rol en 'Al fondo hay sitio'.

"Te diría que estoy sorprendido, pero no lo estoy porque Natalie se ha preparado y me abandonó en un cumpleaños para hacer un taller en Los Ángeles. Me parece que está haciéndolo muy bien y está rodeada de gente muy capa. Cuando uno está en la cancha aprendes mucho mejor y me encanta ver a Estefanía y Carolina, su hermana gemela", indicó.

Natalie Vértiz en 'Al fondo hay sitio': "Espero quedarme"

A fines de junio, Natalie Vértiz dio a conocer sus intenciones de que su personaje en 'Al fondo hay sitio' no sea tan solo un cameo, sino que tenga un mayor desarrollo a medida de que la nueva entrega de la teleserie iba avanzando.

Al principio solo interpretaba a Estefanía, la novia de Richard Wilkinson, quien es el papá del hijo de 'Teresita' Gonzales (Magdyel Ugaz). Sin embargo, ya no solo ha terminado su relación con el empresario, sino que ahora tiene una hermana gemela con hábitos similares a los de Tito.

En junio pasado, Natalie Vértiz señaló: "Mi personaje va a sorprender. Estoy contentísima porque obviamente ‘Al fondo hay sitio’ es una serie que siempre he admirado. Yo tengo un contrato de por medio, hago de todo y tengo varias escenas. Espero quedarme".

Como se recuerda, además de 'Al fondo hay sitio', la esposa de Yaco Eskenazi ha formado parte de otras ficciones audiovisuales. Participó en la película 'Calichín' y después debutó en la cinta 'Once machos 2', donde interpretó a Natalia. En la televisión, apareció en 'De vuelta al barrio' y 'Los Vílchez 2'.



