La actriz Nataniel Sánchez no formará parte de la nueva temporada de "Al fondo hay sitio". | Fuente: Instagram / Nataniel Sánchez

La actriz Nataniel Sánchez viene abriéndose nuevos horizontes en España, particularmente en Barcelona, ciudad donde busca consolidarse en el mundo de la actuación. Sus metas, precisamente, le hicieron desistir de tomar papeles en Perú, como su participación en "Al fondo hay sitio".

Entre sus planes próximos, además, no están tener un bebé. En entrevista con el programa "La banca", conducido por Jesús Alzamora, la intérprete de la popular Fernanda de las Casas afirmó que en este momento de su vida la maternidad no es una opción.

"Una familia sí", precisó, pero añadió: "No necesariamente teniendo hijos ahora... En ocho años volvamos a tener esta conversación y a ver qué te digo. Tengo 31 y no quiero ser madre ahora, cada vez soy más consciente de la responsabilidad".

Nataniel Sánchez afirmó ser "bien pesada con este tema", pues "nadie tiene un manual para ser padre". "Para mí hay dos cosas, que te colocan en otro lugar, que seamos conscientes de todo lo que hacemos desde que son pequeños, todo lo que hacemos, va a repercutir", señaló.

"Si tú estás al tanto de ello, ya es un paso, y lo otro es que los padres deben darnos herramientas emocionales", añadió.

Nataniel Sánchez y la razón por la que no volverá a "Al fondo hay sitio"

Fue el papel que la lanzó a la fama. Sin embargo, la actriz Nataniel Sánchez aclaró nuevamente que, pese al pedido del público, no volverá a interpretar a Fernanda de las Casas en la teleserie "Al fondo hay sitio", que inició las grabaciones de su nueva temporada en el norte del Perú.

En una entrevista con el canal de YouTube, "Yo soy Jackie Ford", la intérprete afirmó que la producción creada por Efraín Aguilar le brindó una grata experiencia en el plano personal y profesional. No obstante, consideró que es una etapa cerrada en su vida.

"'Al fondo hay sitio' siempre estará en mi corazón. Iba a grabar todos los días feliz. Yo tengo los mejores recuerdos de la serie. Cumplió su ciclo, no era que no era feliz, pero sabía que ya había cumplido su ciclo", manifestó Nataniel Sánchez.

"Yo aprecio muchísimo el cariño que sigo recibiendo gracias a esa serie. Por ese amor, es que yo decidí grabar un video en el que contaba que no iba a participar. No voy a ser parte del elenco de 'Al fondo hay sitio'", subrayó.

Nataniel Sánchez consideró que existen "varios factores" que le hicieron evaluar la decisión de no formar parte del reparto de "Al fondo hay sitio".

"No se trata de un factor por el que yo he decidido no volver. Son varios factores. Considero que 'Al fondo hay sitio' cumplió su etapa. Yo quiero seguir manteniendo a la serie en mi corazón. Yo sacrifiqué muchas cosas por ir a España", indicó.

