Karina Rivera se pronuncia sobre el comentario de Nicola Porcella. | Fuente: Carptura de pantalla Latina

Karina Rivera sorprendió al hablar sobre el polémico comentario que hizo Nicola Porcella en la primera emisión del programa "Todo por amor".

Como se recuerda, el exchico reality dijo la siguiente frase: “Producción, no, a mí no me molesten. Acá nadie se ‘gilea’ a Karina [Rivera] más que los gerentes del canal que nos van a poner la plata”, la cual fue duramente criticada en redes sociales.

Por ese motivo, este miércoles 19 de febrero, Karina Rivera apareció sola en la conducción del programa y señaló que Nicola Porcella se ausentará temporalmente del programa porque se siente "muy mal" y "está procesando" lo que dijo.

"Todos los que estamos en el negocio de la televisión estamos expuestos a cometer errores, sobre todo, y lo saben muy bien los que estamos en este medio, cuando nos gana la adrenalina de un primer programa. Hoy Nicola no va a estar conmigo, no va a estar con nosotros. Él se tomará un tiempo para procesar ese comentario inapropiado”, dijo Karina Rivera

Asimismo, reiteró que Nicola Porcella le hizo llegar nuevamente sus disculpas para ella y todas las mujeres del Perú.

“No se encuentra bien y me hizo llegar nuevamente sus disculpas a todas nosotras las mujeres del Perú. Así es que dicho esto, nosotros aquí en el programa estamos dispuestos a hacer lo que hemos venido a hacer, que es un programa de entretenimiento que buscar unir a las personas a través del amor", concluyó Rivera.