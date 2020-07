El chico reality Nicola Porcella aseguró que se quedará a vivir en México, donde participa en el programa "Guerreros 2020". | Fuente: Instagram

Nicola Porcella no tiene miras de regresar al Perú, así lo ha confirmado después de ingresar al programa reality “Guerreros 2020”. El exconductor peruano tiene pensado tramitar su nacionalidad mexicana para poder trabajar “bajo la ley”, ya que ahora mismo solo cuenta con una visa.

“Tengo la meta de hacer mi carrera acá y bajo la ley. Como te digo, mi abogado ya se encargará de todo lo que sea necesario”, expresó al diario El Popular. Cabe destacar que, anteriormente, Porcella manifestó que se quedaría a vivir en el país azteca para estudiar actuación en Televisa.

En la actualidad, el chico reality cuenta con una visa para vivir y trabajar en México, pero la nacionalidad solo se entrega al cumplir cuatro años en dicho país. Por ello, asegura que se mantendrá lejos de nuestro país por un largo tiempo, y poder ser un ciudadano mexicano ante los registros oficiales.

“Yo tengo la visa que me permite hacer todo, con el tema de la nacionalidad te la dan a los cuatro años. Pero sí me quedo a vivir en México, esa es la idea”, contó Nicola Porcella sobre sus planes a futuro, entre los cuales ya no figura el Perú.

TATUAJE DE LA ROSA DE GUADALUPE

Nicola Porcella mostró cómo le hicieron un tatuaje de la Virgen de Guadalupe, luego de que hiciera una promesa a la santa de origen mexicano. El participante de “Guerreros 2020” se presentó en el programa Hoy donde le realizaron el tatuaje.

El exconductor peruano había sufrido una lesión en el hombro. Como estaba muy grave, le pidió a la Virgen de Guadalupe que, si le permitía recuperarse pronto, se hacía su imagen en la espalda.

En el Día Internacional del Tatuaje que se celebró el 17 de julio en México, Nicola Porcella aseguró que era el día perfecto para hacérselo. “Aquí vemos que está sufriendo, ah mira está quedando bien bonita (la imagen)”, se le escuchó decir a uno de los conductores.