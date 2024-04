"Me cansé del tema, yo le deseo lo mejor": Jely Reátegui evitar hablar de sus críticas hacia Nicola Porcella

Hace unos años, Jely Reátegui tuvo unos comentarios sobre Nicola Porcella y Angie Arizaga cuando debutaron como actores en la recordada novela Ven, baila quinceañera. Sus críticas causaron revuelo en redes sociales porque los llamó "puertas" y hasta el día de hoy se lo siguen recordando; a pesar de que ha dicho en reiteradas ocasiones que le desea lo mejor al exchicoreality y que ya no quiere hablar del tema.

Sin embargo, tras ser invitada a Ouke, podcast de Carlos Orozco, le mencionaron el tema que viene arrastrando desde 2016 y se mostró fastidiada. "Ya no me jo*** con ese tema, la verdad es que estoy podrida con esa hue***. Le deseo lo mejor, que le vaya bien a todos. Lo digo así porque es un tema que ha pasado como hace ocho años, ya me aburrí, ya me cansé un poquito de eso. Ya ni risa me da", dijo.

¿Qué dijo Jely Reátegui de Nicola Porcella?

En conversación con El Comercio en 2016, Jely Reátegui dijo que lo que hacen Porcella y Arizaga "no es actuación". "No me pareció bueno, es que no son actores. Para mí son como dos puertas interactuando. No pasa nada, son como dos bloques que hablan, no hay un objetivo. Cuando veo la telenovela opto por pasar esas escenas porque me parecen insufribles. Eso no es actuación", declaró en ese entonces.

El primero en responder, aunque luego borró su tuit, fue el excapitán de Las Cobras quien al parecer se arrepintió de decirle a Jely que, tras su comentario, tendrá sus 5 minutos de fama.

Nicola Porcella fue blanco de críticas por su desenvolvimiento en "Ven, baila, quinceañera" (2015). Actualmente, forma parte del elenco de "El amor no tiene receta", una de las novelas más vistas en México.Fuente: IG: @nicolaporcella12

Ramón García defendió a Nicola Porcella

Para iniciar en la actuación, Nicola Porcella tomó clases con Ramón García. Siendo su alumno, reconoció que al modelo aún le falta aprender, pero se está esforzando en las clases donde lo dirigía.

"Nicola está decidido a superarse, a progresar y a enfrentar los desafíos que se le presentan. A pesar de una vida bastante complicada, se esfuerza por tomar cursos de actuación, mantener sus ensayos y entrenamientos. Recientemente, enfrentó dificultades con una alergia que lo llevó a consumir corticoides, lo que dificulta su compromiso continuo", explicó García en esa época.

La apretada agenda del modelo parece afectar su proceso de aprendizaje, pero su determinación para mejorar es evidente. "Nicola tiene ganas de aprender y voluntad, asiste a las clases a la hora adecuada, ensayamos fuerte, tiene deseos de crecer", puntualizó.

Nicola Porcella es protagonista de la novela mexicana El amor no tiene receta

Después de que Nicola Porcella estuviera en el elenco de La casa de los famosos en su versión mexicana, se le abrieron las puertas para más proyectos. Tras quedar en segundo lugar y ganarse el corazón del público, el productor mexicano Juan Osorio reveló que el peruano forma parte de su novela.

El padre del cantante Emilio Osorio es conocido por sus exitosos trabajos como Una familia con suerte y Siempre te amaré, por ello, quiere repetir el plato con el exchico reality y Wendy Guevara, su compañera en el show.

“Son los primeros en enterarse, Nicola y Wendy van a estar en mi novela. Wencola, yo siempre hago caso al público que son los seguidores, Team Infierno”, dijo en enero de este año. En El amor no tiene recerta, Porcella asume el papel de Kenzo, un joven adinerado y uno de los mejores amigos del actor mexicano Daniel Elbittar, quien interpreta el personaje principal de la historia.

