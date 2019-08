Nicola Porcella vuelve a enviar un mensaje a sus seguidores a través de Instagram. | Fuente: Instagram

El chico reality Nicola Porcella ha confirmado que viajará fuera del Perú por un tiempo, tras protagonizar dos videos mostrados por Magaly Medina, en los que se le observa agrediendo verbalmente a su expareja, la modelo Angie Arizaga.

"Sí, me voy por un tiempito, este año ha sido muy pesado porque me involucraron en cosas que no hice, pero bueno, así es la tele, hay que aprender", dijo el exintegrante de “Esto es guerra”, sin embargo no reveló el destino al que se dirigirá.

Antes de viajar, el también empresario ha hecho uso de su cuenta de Instagram para enviarle un largo mensaje a sus seguidores y agradecer a las personas que lo han respaldado en esta situación.

“Una de las características de mi condición es la impulsividad. lo sé y lo he reconocido. Es un tema delicado que pertenece a mi ámbito privado y que trato con profesionales especializados. Quiero decirle a todos los que me siguen que no los defraudaré. Toda la energía y fortaleza que su afecto me brinda la canalizaré hacia mi preparación profesional, mi trabajo y proyectos personales”, escribió.

Por otro lado, Porcella aseguró que durante los momentos difíciles se conoce a los verdaderos amigos, a los que hoy agradece.

“Me entusiasma la oportunidad de levantarme y salir adelante como siempre lo he hecho, con la bendición de Dios y el soporte de mi familia, que es lo más importante y valioso que tengo. Hay Nicola para rato y me comprometo a entregarles la mejor versión de mí, de ese Nicola que todos conocerán”, finalizó.

ANGIE ARIZAGA SE ALEJA DE LA TELEVISIÓN

Quien también utilizó su cuenta de Instagram para actualizar a sus seguidores sobre su estado emocional, además de anunciar que se ausentará temporalmente de "Esto es guerra" fue la popular negrita, Angie Arizaga, quien aseguró que busca dejar lo sucedido (con Nicola Porcella) en el pasado para trabajar en su crecimiento personal.

“Lo mejor que puedo hacer ahora es descansar y recargar energías para volver a hacer lo que más me gusta. Para mí, hablar de este tema es sumamente difícil. Es por eso que estoy buscando la ayuda necesaria para manejarlo de manera privada”, aseguró, e insistió, al igual que su expareja, en que se trata un tema privado.