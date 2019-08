Nicola Porcella confirmó que, este fin de semana, viajará fuera del Perú. | Fuente: Instagram

Nicola Porcella confirmó que viajará fuera del país, por un tiempo, después del escándalo de agresión verbal a su expareja Angie Arizaga. También tuvo duras palabras contra el negocio en la televisión luego de ser separado de los programas "Esto es guerra" y "Estás en todas".

"Sí, me voy por un tiempito, este año ha sido muy pesado porque me involucraron en cosas que no hice [en referencia al escándalo con Arizaga y por su involucramiento en la fiesta en Asia donde Poly Ávila denunció que fue dopada] pero bueno, así es la tele, hay que aprender", dijo el exchico 'reality' a "Trome". Él añadió que no viajará a Miami (EE.UU.) y, sin revelar el destino, comentó que se quedará en casa de unos familiares.

Sobre su reciente salida de "Esto es guerra" y "Estás en todas", a través de la señal de América, opinó que se trata de un negocio que solo ve a sus trabajadores como números. "Así es la televisión, un negocio, somos números nada más", comentó Nicola Porcella.

Mario Hart sobre Nicola Porcella: "No puedo hacer que la gente no me ponga en el mismo saco por alguna estupidez que hizo alguno". | Fuente: Composición

LAS CRÍTICAS DE MARIO HART

Por otro lado, esto le sirvió como lección para "aprender que los amigos no están en la tele". Estas palabras podrían hacer referencia a los comentarios de Mario Hart. El piloto y músico se mostró molesto por los estereotipos sobre los 'chicos reality'.

"Hay cosas que no puedo controlar: yo no puedo hacer que la gente no me ponga en el mismo saco por alguna estupidez que hizo alguno. Entonces, todos pueden tener un comportamiento ejemplar, estar portándose bien y de repente uno hace una estupidez y todos nuevamente caemos en el mismo saco de 'los calabacitas', de 'los agresivos'", dijo a Radio Capital en referencia al escándalo de Porcella y Angie Arizaga.

Angie Arizaga dijo que buscará "la ayuda necesaria" para manejar lo sucedido con Nicola Porcella. | Fuente: Archivo | Fotógrafo: Foto: Composición Instagram

EN EL SILLÓN ROJO

Nicola Porcella fue captado, a través de dos videos, agrediendo verbalmente a su expareja. Él participó en "El valor de la verdad" para decir su versión sobre los hechos. Allí, afirmó que agredió verbalmente a Angie saliendo de la discoteca.

A pesar de haber admitido el maltrato, el exintegrante de "Esto es guerra" intentó excusarse y consideró que lo que se muestra en los videos es solo “una falta de respeto”. “Jamás en mi vida le mentaría la madre a una mujer, yo vivo con mi mamá”, comentó.