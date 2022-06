Nicole Faverón utilizó sus redes sociales para dar sus opiniones sobre Alessia Rovegno. | Fuente: Composición

Nicole Faverón, ex miss Perú, dio su punto de vista sobre Alessia Rovegno luego de ganar el certamen de belleza de Miss Perú 2022 hace una semana. La modelo se mostró a favor de los jueces quienes le dieron la corona, pero considera que Tatiana Calmet fue mejor.

“Ambas me parecen bellas como para representar a Perú en Miss Universo. Pero es verdad que, en la ronda de preguntas, Tatiana tuvo un mejor desempeño”, escribió en sus redes sociales en referencia a Valeria Flórez y Tatiana Calmell.

Igual que Marina Mora, Nicole Faverón también rescató el lado positivo de que Alessia Rovegno sea la nueva Miss Perú 2022. “Será una gran concursante”, comentó refiriéndose al Miss Universo.

¿QUIÉN ES ALESSIA ROVEGNO?

Alessia Rovegno Cayo es una modelo e influencer peruana de 24 años que tiene una gran cantidad de seguidores en Instagram. La joven es hija de la recordada cantante Bárbara Cayo y el empresario Lucho Rovegno.

La actual ganadora de Miss Perú 2022 también es cantante y hace poco lanzó su tema 'Un amor como el nuestro' junto al productor Bernardo Ossa. Actualmente, mantiene una relación con el chico reality Hugo García quien estuvo presente en la ceremonia de coronación.

Alessia Rovegno es la segunda hija de Bárbara Cayo y Lucho Rovegno, dueño de la Baguetería y Pastelería Rovegno. Tiene dos hermanas y es sobrina de Fiorella, Stephanie y Max Cayo, reconocidos personajes en Perú.

Junto a su pareja Hugo García, sorprendieron a todos sus fans al viajar a Estados Unidos para ser parte de la New York Fashion Week en donde se lucieron al desfilar con importantes modelos de la industria internacional.

Por primera vez, Hugo García participó de este gran evento de la moda en una de las ciudades más icónicas del mundo.

Emocionado por "codearse" con grandes personalidades de la moda, entre ellos reconocidos diseñadores, el deportista publicó en su cuenta de Instagram imágenes del desfile, que se realizó en Second Floor, en Manhattan.





