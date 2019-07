Nicole Zignago y GianMarco | Fuente: Instagram

"Muchos lo llaman ansiedad. Yo decidí aceptar que tengo como dos personas hablándome al mismo tiempo —una dándome todas las opciones posibles para que algo no salga bien y la otra recordándome lo gigante y valiosa que soy— aunque me sienta diminuta", escribió en sus redes sociales Nicole Zignago, hija del compositor peruano Gian Marco.

Así, la joven artista ha revelado que sufre de un trastorno de ansiedad, enfermedad que conlleva a la persona que la padece a ser incapaz de controlar miedos y preocupaciones.

La cantante, quien suele compartir casi a diario fotografías en Instagram junto a cantantes como Eva Luna Montaner, ha divulgado esta noticias a tres semanas de acabar la universidad, pues estudia música en la prestigiosa Universidad de Berklee.

El anuncio de la joven artista, que ha sido acompañado junto a un video en el que se le observa cantando una canción con la ayuda de su guitarra, llega en medio de sus próximas presentaciones como cantante.

Muchos lo llaman ansiedad. Yo decidí aceptar que tengo como dos personas hablándome al mismo tiempo - una dándome todas las opciones posibles para que algo no salga bien y la otra recordándome lo gigante y valiosa que soy aunque me sienta diminuta. pic.twitter.com/SpTOxHv1dP — Nicole Zignago (@nicolezignagom) July 28, 2019

GIAN MARCO: EL PADRE ORGULLOSO

Gian Marco, quien hace algunas semanas realizó el Tour Intuición 2019, gira con la que recorrió varias ciudades de Perú, visitó los estudios de RPP Noticias y habló sobre la admiración que siente por su hija Nicole Zignago, quien ya está por terminar su carrera como música en la universidad Berklee College of Music.

"Ella eligió la carrera y ya tiene un éxito en las radios como compositora que es '1, 2, 3' de Sofía Reyes. Es un éxito mundial. Nicole me va a superar con creces", dijo el cantante en el programa "Encendidos".

Asimismo, el intérprete de éxitos como "Una canción de amor" y el más reciente "Sácala a bailar" contó detalles de la conversación que tuvo con su hija, cuando ella le reveló que quería dedicarse profesionalmente a la música.

"Nicole salió del colegio y un día me dijo que iba a estudiar Negocios Internacionales, pasó el tiempo y entró a la universidad acá en Perú. Un día llego a la casa y la encuentro llorando desconsolada y me dice: 'Papá, no puedo más. Esta no soy yo. Yo soy música y me quiero dedicar a ello'. Yo le dije: 'Bienvenida a mi pesadilla'", agregó.

EL DATO

La joven hija del famoso cantautor peruano se presentará en el Lunario del Auditorio Nacional de México, el próximo 9 de agosto, en compañía del cantante Marco Mares.