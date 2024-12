“No hay vínculo alguno”: Ricky Trevitazo pone fin a su amistad con Luigui Carbajal

El cantante sorprendió al anunciar el fin de su amistad con su excompañero de Skándalo, pidiendo que no lo vinculen más. El mánager del grupo revela un conflicto económico como causa del quiebre.

Tras el 25 aniversario de Skándalo, Ricky Trevitazo sorprendió al compartir un contundente comunicado en redes sociales. En el mensaje, anunció la ruptura de su relación con Luigui Carbajal, su excompañero en el grupo, dejando en claro que se acabó la amistad: “Dejo constancia que no hay vínculo alguno que nos una de ahora en adelante”.

La noticia fue divulgada el 25 de diciembre por la noche, cuando Trevitazo escribió un mensaje en Facebook dirigido a la opinión pública, informando sobre su “separación personal y laboral” con Carbajal, a quien se refirió formalmente como "el señor Luis Alberto Carbajal Lazo".

“Agradezco la oportunidad que ambos nos dimos durante muchos años, pero debido a temas netamente personales y profesionales, he decidido bloquear todo tipo de vínculos con el señor”, detalló el cantante. Además, hizo un llamado a los medios y seguidores para evitar vincularlo con Carbajal en el futuro, con el fin de "evitar posibles confusiones".

Roly Ortiz explica los motivos detrás de la pelea

En medio de este anuncio, Roly Ortiz, mánager de Skándalo, ofreció su versión de los hechos. En una entrevista en el programa Todo se Filtra, sugirió que la causa del distanciamiento podría estar relacionada con un desacuerdo sobre dinero. Según Ortiz, después de un evento de Skándalo realizado en noviembre, Luigui Carbajal habría recibido una parte mayor de las ganancias.

“El problema fue que Luigi infló costos, y las ganancias no fueron lo que esperábamos. Él ganó más que todos juntos. Me engañó y tampoco le dijo la verdad a Ricky”, explicó Ortiz. Además, reveló que Ricky le confesó estar decepcionado tras enterarse de la situación, lo que llevó a una fuerte discusión entre él y Carbajal, desde la cual "las cosas no volvieron a ser iguales".

