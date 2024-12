“Emociona, pero deja más preguntas que respuestas": esto dice la crítica sobre el 'El Juego del Calamar 2'

La serie de Hwang Dong-hyuk, El Juego del Calamar, regresa a Netflix con nuevos giros, críticas favorables aunque divididas y la promesa de una tercera temporada electrizante.

"Retorcida, emocionante, un deleite distópico". Así describen algunas reseñas la segunda temporada de El juego del Calamar, cuya primera temporada rompió récords como la serie más vista de la historia de Netflix. Sin embargo, a pesar del hype generado por su regreso, las opiniones sobre los nuevos episodios están lejos de ser unánimes.

Mientras algunos críticos aplauden los giros narrativos y la capacidad de la serie para mantener su esencia como crítica al capitalismo (Variety, Empire), otros consideran que ha perdido frescura, e incluso cuestionan la necesidad de su existencia (Rolling Stone, The Hollywood Reporter). Sin embargo, hay consenso en un punto: "La tercera temporada tiene mucho por resolver".

En Rotten Tomatoes, El juego del Calamar 2 registra un 86 % de reseñas positivas y una calificación promedio de 7.4/10, una ligera caída respecto al 90 % que recibió la primera temporada. Por su parte, en Metacritic, la serie obtuvo 61 puntos sobre 100, colocándola en la categoría de críticas "generalmente favorables", aunque también por debajo de los 69 puntos de su predecesora.

Hwang Dong-hyuk promete una segunda temporada inolvidable, con Gi-hun liderando su lucha por justicia.Fuente: Netflix

¿Qué dice la crítica de El Juego del Calamar 2?

A continuación, un vistazo a lo que opinan los principales medios:

San Francisco Chronicle, por Michael Ordoña

"El programa nunca olvida que es un thriller retorcido y de alto riesgo, y los espectadores tampoco lo harán".

Variety, por Aramide Tinubu

"Con varios giros impresionantes, estos siete episodios avanzan la historia hacia lo que, sin duda, será una conclusión electrizante cuando la tercera temporada se estrene en 2025. Además, el programa recuerda que protestar contra la injusticia no es algo radical. Al fin y al cabo, el desacuerdo podría ser lo único que nos salve".

Empire, por Leila Latif

"Pero con un final de temporada que plantea más preguntas de las que resuelve, esto se siente como el acto intermedio de El Juego del Calamar. Quienes busquen respuestas tendrán que esperar hasta su temporada final, prevista para finales de 2025. Por ahora, están estos siete episodios para disfrutar: un deleite distópico para quienes aún vivimos en un país llamado capitalismo".

Entertainment Weekly, por Kristen Baldwin

"El éxito de Netflix ofrece una emocionante dosis de adrenalina con sus brutales competencias y un grupo de nuevos personajes cautivadores".

IndieWire, por Ben Travers

"Sí, la segunda temporada de El Juego del Calamar sin duda generará una cantidad irritante de artículos sobre paralelismos modernos, pero realmente no tiene nada que decir que no haya dicho ya en la primera temporada".

The Guardian, por Rebecca Nicholson

"A pesar de su irregularidad, especialmente mientras se prepara para la verdadera acción, hay un gran giro que realmente funciona, aunque no está claro si es lo suficientemente distinto de lo que sucede en la primera serie. Y cuando crees que sabes hacia dónde va, se desvía de su trayectoria, sube la apuesta y encuentra su ritmo. Qué lástima que le tome tanto tiempo llegar ahí. La tercera temporada tiene mucho por resolver".

Rolling Stone, por Alan Sepinwall

"Los nuevos episodios siguen estando bien hechos en muchos aspectos, aunque han caído en el síndrome de ‘inflación de streaming’, funcionando esencialmente como media temporada cuya historia se completará el próximo año. Pero nunca justifican con fuerza suficiente su necesidad de existir, a menos que entiendas que Hwang merece una compensación por el sufrimiento que pasó la última vez y por todo el dinero que generó para Netflix sin obtener una parte justa de él".

The Hollywood Reporter, por Daniel Fienberg

"La segunda temporada de El Juego del Calamar es una decepción total... Le falta la diversión y el toque de fantasía que impidieron que la primera temporada se sumiera en su telón de fondo de miseria, y carece por completo de nuevos detalles o perspectivas sobre la naturaleza del Juego".

Time, por Judy Berman

"Pero ahora, con el estreno tan esperado de la segunda de las tres temporadas planeadas, queda claro que el complejo industrial de El Juego del Calamar ha socavado la obra como arte político, de formas tanto tangenciales a la narrativa de Hwang como intrínsecas a ella".

The New York Times, por James Poniewozik

"En algún momento entre el enésimo apuñalamiento y la ejecución con ametralladora, me pregunté si se suponía que esto debía ser divertido y en qué punto su crítica social se convierte simplemente en fatalismo".

Lee Jung-jae, Gong Yoo y Wi Ha-joon regresan al elenco, junto a nuevas caras que enriquecen la serie.Fuente: Netflix

¿De qué trata El Juego del Calamar 2?

La historia se desarrolla tres años después de que Gi-hun ganara El Juego del Calamar. Con una nueva resolución, decide regresar al macabro torneo, donde otra vez deberá enfrentarse a desafíos de vida o muerte por el premio de ₩ 45.6 mil millones.

Lee Byung-hun vuelve como el enigmático Front Man, dirigiendo en secreto los juegos y generando intriga.Fuente: Netflix

¿Quiénes actúan en El Juego del Calamar 2?

El reparto incluye a:

Lee Jung-jae como Seong Gi-hun

Wi Ha-joon como Hwang Jun-ho

Lee Byung-hun como Hwang In-ho, el Líder

Gong Yoo como el reclutador de jugadores

Im Si-wan como Lee Myung-gi

Kang Ha-neul como Kang Dae-ho

Lee Jin-wook como Park Gyeong-seok

Park Sung-hoon como Cho Hyun-ju

Yang Dong-geun como Park Yong-sik

Jo Yu-ri como Kim Jun-hee

Kang Ae-shim como Jang Geum-ja

Lee Seo-hwan como Park Jung-bae

Park Gyu-young como Kang No-eul

La segunda temporada cuenta con el regreso de:

Park Hee-soon

Prasanna Kumara Dissanayake

Kim Byeong-cheol

Lee Sang-jun

Jeon Seok-ho

Chae Kook-hee

Lee David

Choi Seung-hyun

Roh Jae-won

Won Ji-an

Kim Si-eun

Oh Dal-su

Song Ji-Woo

También hacen apariciones especiales:

Gong Yoo

Park Hye-jin

Park Si-wan

Kim Pub-lae

Los críticos elogian los giros narrativos, aunque algunos cuestionan su frescura respecto a la primera entrega.Fuente: Netflix

¿Dónde ver El Juego del Calamar 2?

El Juego del Calamar 2 está disponible en Netflix desde el 26 de diciembre de 2024. El creador Hwang Dong-hyuk se mostró entusiasmado por el regreso de la serie: “Tengo mucho peso sobre los hombros, pero me aseguraré de que valga la pena la espera”.

La tercera temporada de 'El juego del calamar' promete resolver los enigmas que dejó el impactante final.Fuente: Netflix

