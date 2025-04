Olenka Mejía asegura que Piero Quispe le compró pasajes a México: "Me buscaba, me invitaba a los partidos"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Olenka Mejía reveló que tuvo una relación con el futbolista Piero Quispe, quien actualmente reside en México junto a su esposa, Cielo Berrios. A pesar de que el vínculo amoroso había terminado, la modelo afirmó que el deportista la buscaba insistentemente, incluso llegó a comprarle varios pasajes para que viaje a México, pero nunca llegó a concretar los vuelos.

El romance, según Mejía, comenzó a finales de julio de 2022 y terminó en noviembre del mismo año. Sin embargo, Quispe habría intentado retomar la relación en febrero y marzo de 2023, tiempo en el que ya tenía un vínculo amoroso con Berríos.

"Me buscaba, me invitaba a los partidos. Quería que yo vaya a México, quería hablar conmigo, quería que, por favor, volvamos. n Nunca se dio", aseguró en declaraciones recogidas por el programa Magaly Tv, la firme.

Olenka asegura que desconocía que Piero tenía una relación con Cielo Berríos Olenka Mejía sostiene que se sorprendió al enterarse de la relación entre Piero Quispe y Cielo Berríos. Además, dijo que su asombro fue mayor al descubrir que ella esperaba una hija del futbolista. Según sus declaraciones, Quispe la habría bloqueado de sus historias de Instagram para que no supiera de su familia. "Yo estaba indignada, le dije: 'si dices que quieres volver conmigo, me buscas, me mandas pasajes, quieres que vaya, quieres verme y todo... ¿qué haces embarazando a una flaca?", comentó. La modelo relató que en noviembre pasado tuvo un encuentro con Quispe, quien rompió en llanto al tener una charla con ella: "Lo metí a mi carro, habló conmigo, se puso a llorar y lo boté".

Olenka denuncia amenazas

Olenka Mejía también denunció haber recibido amenazas tras difundirse el polémico ampay en el aeropuerto, donde se les vinculó sentimentalmente. Afirmó que el abogado de Piero Quispe la contactó para proponerle un contrato de confidencialidad, el cual rechazó firmar.

Además, aseguró que un hombre que decía ser de Comas la llamó para amenazarla de muerte si daba entrevistas a la prensa.

"Acá yo soy una víctima, yo soy la engañada o a la que engañaron. No merezco que llamen a amenazarme, porque simplemente no acepto firmar una acuerdo confidencial, porque ese acuerdo me amarraba con una soga al cuello", concluyó.



