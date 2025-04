"Si vas a contar las cosas, cuéntalas cómo son": Karla Tarazona le responde a Melissa Klug

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Karla Tarazona no se quedó callada y respondió a los dichos de Melissa Klug de que fue ella quien la llamó para que le diga Christian Cueva sobre el romance entre Christian Domínguez y Pamela Franco el 2019.

En la emisión del programa Préndete de este lunes, Tarazona negó lo dicho por Melissa Klug en El valor de la verdad el último domingo y aseguró que no conoce a Cueva, por lo que calificó de “ilógico” que ella haya querido que le diga algo al futbolista.

“No tendría lógica que yo la llame (a Melissa Klug) por teléfono porque yo no conozco a Christian Cueva. En mi vida me lo he cruzado. Yo no sabía en el 2019 sus entripados que tenía con la otra persona (Pamela Franco). Si yo no conozco a una persona ¿cómo le voy a decir a ella que le cuente? Hasta el día de hoy, no me crucé, no lo conozco, ni nada”, expresó.

En ese sentido, la conductora e influencer exhortó a Melissa Klug a decir las cosas cómo son y no contar verdades a medias. “Si vas a contar las cosas, cuenta cómo son. Nos hemos reído, eso sí, por lo que le comenté. Asumo yo que la habrán mandado a preguntar para seccionarse de algo. Le dije que “sí” porque era lo único que sabía”, señaló.

Del mismo modo, recalcó que nunca llamó a Melissa Klug para decirle algo a Christian Cueva y mencionó que no sabía que ellos dos se conocían porque nunca los vio juntos.

“Yo no sabía que ella era amiga de Christian Cueva. Nunca los he visto juntos. Yo sí salía con ella, pero nunca me lo crucé a él. Me parecía extraño que la vinculen con él, pero yo nunca los vi. Sí claro (que estoy decepcionada). Se supone que si vas a contar algo cuentas como es. Detesto que me metan en estas cosas, yo no tengo vela en ese entierro”, remarcó.

Melissa Klug mencionó a Karla Tarazona en El valor de la verdad el último domingo. | Fuente: Instagram (melissaklugoficial)

Karla Tarazona aclara que no trabajó con Melissa Klug el 2019

Por otro lado, Karla Tarazona aclaró que trabajó con Melissa Klug el 2018 en un programa de espectáculos y no el 2019 como ella dice. “Cuando uno va a contar algo, cuenta las cosas como son. Quiero interpretarla y quiero pensar que de repente, por los años, confundió la fecha”, sostuvo.

Cabe recordar que el romance entre Christian Domínguez y Pamela Franco se hizo público el 2019, por lo que, según Tarazona, la llamada se hizo ese año cuando ya no laboraba con Klug y ella estaba en otro programa.

“Ella me llama y me pregunta si era verdad los rumores que él (Christian Domínguez) salía con la mamá de su hija (Pamela Franco). Cuando ella me pregunta, yo le digo que es verdad que la gente está comentando eso y que sí es cierto, pero le dije que me dejé averiguar”, acotó.

Es así como Karla Tarazona cuenta que le preguntó al mismo Christian Domínguez si era cierto de su romance con Franco, algo que el cumbiambero confirmó.

“Él me confirma que sí estaba saliendo (con Pamela Franco) y yo le digo (a Melissa Klug) que están saliendo. Entonces, ella me pregunta si estaba segura y yo le digo que sí porque yo misma le pregunté a Domínguez. Yo por eso le cuento eso a ella. El año 2018, cuando trabajamos juntas, no tiene nada que ver con el 2019”, añadió.

Karla Tarazona contó que Melissa Klug le preguntó si era verdad el romance entre Christian Domínguez y Pamela Franco. | Fuente: Instagram (latarazona)

¿Cuáles son las preguntas que respondió Melissa Klug en El valor de la verdad?

¿Te sientes orgullosa de tu familia? Sí (verdad)

¿Asumió tu abuela el rol de padre y madre? Sí (verdad)

¿Te coqueteaba Christian Cueva? Sí (verdad)

¿Estuviste en un Airbnb con Christian Cueva? Sí (verdad)

¿Te dijo Chistian Cueva que Pamela López tuvo un 'affair' con Tenchy Ugaz? Sí (verdad)

¿Le pediste a Christian Cueva una cartera por tu cumpleaños? Sí (verdad)

¿Te peleaste con Jesús Barco a raíz de las confesiones de Pamela López? Sí (verdad)

¿Vives de la pensión de tus hijos? No (verdad)

¿Estás de acuerdo en la relación de tu hija Samahara con Bryan Torres? *No respondió porque Juan Carlos López, ‘Canchita’ Centeno y Silvana Velarde tocaron el botón rojo ¿Te contó Cueva que Pamela López le fue infiel con varios futbolistas? Sí (verdad)

¿Le dijiste a Evelyn Vela "estás muerta para mí"? (la formula Samahara Lobatón) Sí (verdad)

¿Fuiste la confidente de Christian Cueva? Sí (verdad)

¿Se casó Cueva con Pamela López al enterarse que Pamela Franco estaba embarazada? Sí (verdad)

¿Le contaste a Cueva que Pamela Franco salía con Christian Domínguez? Sí (verdad)

¿Le presentabas amigas a Cueva? Sí (verdad)

¿Te invitó Christian Cueva a Brasil? No (verdad)

¿Te arrepientes de haber involucrado con los padres de tus hijos? No (verdad)

¿Te pidió Jesús Barco un hijo? Sí (verdad)

¿Te fue infiel Jesús Barco? No (verdad)

¿Es Jesús Barco el amor de tu vida? No (verdad)

¿Tuviste relaciones sexuales con Christian Cueva? No (verdad)

(*) Melissa Klug decidió terminar su participación en la pregunta 20 y se llevó 25 mil soles.

