"Jamás, no hay forma": Olga Zumarán no escogerá a una reina en un reality show como 'Esto es Guerra'

La exreina Olga Zumarán ahora está a cargo de los certámenes de belleza Miss World, Miss Earth, Señora Perú y Mister Perú ya que es directora de Beauty Queens Perú, por ello, dio detalles de los concursos y su desarrollo tras tomar la dirección.

Al ser consultada sobre si aceptaría personajes de la farándula, la actriz aseguró que no es una mala idea, pero tiene otra manera de trabajar:

"Es una forma de trabajar. Pero queremos hacerlo diferente, queremos hacerlo como antes y elegir a la persona de su sitio, que sea una chica preparada, que tenga los requisitos que vamos a pedir. Ahora si por ahí hay un par de famosos, tres o cinco que quieren participar pues van a correr el riesgo de que nosotros vamos a calificar y habrá un jurado especial para eso", dijo Olga Zumarán.

Por otro lado, negó que realicen los concursos en los reality shows (Esto es Guerra) así como lo manejó Jessica Newton con el Miss Perú. "No jamás, no hay forma", resaltó al Trome. "Nosotros vamos a hacer la convocatoria a nivel nacional, el proceso va a ser selectivo donde vamos a elegir a la reina del lugar. No como antes que decía que era de Arequipa porque su mamá, su abuelo, su tatarabuelo es arequipeño. También venían de Estados Unidos y representaban a Áncash. Eso es que lo vamos a cambiar y para eso hay que trabajar bastante", sostuvo.

La modelo y actriz Olga Zumarán se convirtió en Miss Perú Mundo en el año 1981, y representó a nuestro país en el concurso mundial realizado en Londres. A los 18 años, también ganó el certamen de Miss Perú Universo, y quedó entre las 12 finalistas en el certamen realizado en México, en 1978.

Olga Zumarán sostiene que no quiere concursantes trans

Tras la primera mujer trans en pisar un certamen (Ángela Ponce, modelo de 27 años, que marcó un precedente al convertirse en la primera ganadora del Miss Universo España); Olga Zumarán no ha dudado en mostrar su desacuerdo con la participación de una mujer transgénero en el Miss Perú. Esto luego de se le quitara la corona a Anyella Grados y Jessica Newton anunciara la realización de un nuevo certamen de belleza.

"No estoy de acuerdo porque ya existe un Miss Perú Universo Trans para ellos", aseguró la actriz en declaraciones al diario Karibeña en 2019. La exmiss Perú descartó que sea homofóbica y aseguró que no tiene ningún problema con las personas transgénero, que suelen nacer con un sexo determinado, pero se identifican con el género opuesto.

Olga Zumarán venció el cáncer

En noviembre de 2021, Olga Zumarán, recordada por sus roles en Mil oficios y Al fondo hay sitio, recurrió a sus redes sociales para compartir una buena noticia: logró vencer al cáncer de cuello uterino en etapa inicial que le fue diagnosticado en octubre pasado.

Desde su cuenta de Instagram, la también conductora anunció que la histerectomía a la que se sometió fue un éxito. "A menos de dos semanas de operada, puedo estar de pie, con los puntos retirados, pero sobre todo muy orgullosa de decir que VENCÍ AL CÁNCER", escribió.

En su mensaje, Olga Zumarán agradeció al Hospital Rebagliati por la atención que le brindó durante esta difícil etapa de su vida y a lo largo de la operación en la que le extirparon el órgano afectado por el cáncer de cuello uterino. Y también a las personas, fuera de su familia y amigos, que se preocuparon por ella y le dieron su "apoyo minuto a minuto".

